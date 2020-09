Già in passato la rete aveva fatto circolare le prime e interessanti informazioni sul OnePlus Clover. E oggi, 5 settembre 2020, va a bissare, mettendo sul piatto nuove indiscrezioni su quello che dovrebbe essere il nuovo smartphone low cost della celebre azienda cinese. Sì perché, come già si vociferava in passato, il device potrebbe fare il suo debutto sul mercato in tempi brevi, con un lancio a stretto giro avvalorato dall’esistenza del dispositivo orientale nei database di GeekBench, nota piattaforma di benchmark.

Stando a quanto si legge sulle pagine del portale GSMArena – ma pure su quelle di MySmartPrice – il OnePlus Clover ha quindi ricevuto una importante certificazione di controllo, che va proprio ad indicare con fermezza l’imminente reveal ufficiale e il conseguente lancio internazionale. Più nello specifico, lo smartphone a prezzo ridotto di OnePlus avrebbe fatto registrare 245 punti in single core e 1174 punti in multi core in un benchmark effettuato nella giornata di ieri, 4 settembre 2020. La valutazione effettuata da GeekBench ci permette pure di farci una prima idea sulla scheda tecnica del device mobile, ancora prima che venga presentato dai vertici della compagnia dagli occhi a mandorla.

Il OnePlus Clover dovrebbe allora montare un processore octa-core di Qualcomm con frequenza massima di 1,8 GHz, che per i più esperti potrebbe essere il SoC Qualcomm Snapdragon 460. Questo verrebbe poi affiancato da 4GB di RAM, mentre il sistema operativo elencato è Android 10. Per quanto riguarda il nome del modello riportato nel database, sappiamo che è OnePlus BE2012. Dovrebbe essere caratterizzato anche da un display da 6,52 pollici HD+ (probabilmente LCD), 64 GB di memoria interna, un’enorme batteria da 6000 mAh con ricarica a 18 W, una tripla fotocamera posteriore (13 + 2 + 2 megapixel), jack audio e lettore di impronte posteriore. Passando al prezzo di vendita al pubblico, le voci di corridoio precedenti ne indicavano uno attorno ai 200 dollari, almeno in territorio americano. Secondo voi il produttore cinese riuscirà a farsi strada nella fascia bassa del mercato?