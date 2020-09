Da diverse ore c’è chi sta firmando per avere Morgan conduttore di un programma Rai. Il format dovrà essere di divulgazione musicale, ovviamente, e l’iniziativa è partita da un gruppo di fan e appassionati che su Change.org hanno aperto una petizione rivolta all’emittente. Secondo i firmatari Marco Castoldi, in questo periodo storico sia in termini televisivi che culturali, sarebbe il personaggio più adatto alla guida di uno spazio televisivo dedicato interamente alla musica.

Ecco il testo della petizione:

“Chiediamo che venga dato un programma televisivo musicale a Morgan, in quanto riteniamo che sia la figura più idonea e competente in materia.

Negli ultimi dieci anni non è mai stato realizzato dalla RAI un programma televisivo musicale condotto da Morgan, e tutti gli spazi musicali sono stati affidati a persone dalle inferiori doti sia dal punto di vista dell’intrattenimento che della preparazione. Morgan ha puntualmente dimostrato, nelle varie occasioni in cui è stato ospitato, di eccellere in quel ruolo, surclassando i conduttori e gli altri interpreti sia nel gradimento che nei dati di ascolto.

Nonostante sia risaputo che egli si è più volte messo a disposizione dell’azienda pubblica di comunicazione radiotelevisiva, non è stato mai accettato un suo progetto e nemmeno gliene sono stati affidati in un qualsiasi formato preesistente.

Non vogliamo sapere il perché di questo ma chiediamo a gran voce che finalmente si produca lo show televisivo che grande parte dei telespettatori desidererebbe guardare ovvero lo spettacolo che abbia Morgan come protagonista e soprattutto narratore di musica, arte in cui dimostra padronanza e competenza, incontrando il gusto ed il favore del pubblico”.