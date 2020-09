Le foto dei postumi dell’incidente di Rihanna hanno rievocato vecchi fantasmi. Quando venerdì sera, 4 settembre, la popstar si trovava sul marciapiede di fronte al ristorante “Giorgio Baldi” di Santa Monica, accanto alla sua Escalade, indossava gli occhiali da sole. Il suo staff era uscito dal ristorante per portarle del cibo. Quando Rihanna si è tolta gli occhiali per mangiare ha mostrato i lividi e le escoriazioni sul volto e i paparazzi si sono precipitati per catturare i primi scatti.

La memoria ha subito rievocato quelle foto terribili del 2009, quando TMZ pubblicò le foto del volto tumefatto della popstar dopo un’aggressione subita da Chris Brown, con il quale aveva già interrotto una relazione burrascosa. Le immagini catturate dai reporter venerdì e fatte circolare in rete hanno fatto pensare a un secondo episodio, magari provocato da qualche ex in vena di vendetta. Proprio TMZ, a questo giro, ha raccolto la smentita di un portavoce.

Il rappresentante ha riferito, infatti, che il volto di Rihanna appariva ferito in quanto pochi istanti prima aveva avuto un incidente mentre si trovava a bordo di uno scooter elettrico. La popstar avrebbe perso il controllo del mezzo. Lo scooter – altre testate parlano di monopattino – si sarebbe ribaltato e Rihanna si sarebbe schiantata sull’asfalto rimanendo ferita sulla fronte e nella zona degli occhi.

La caduta spiegherebbe dunque l’occhio nero mostrato dalla cantante ai paparazzi che hanno subito immortalato le sue condizioni. L’incidente di Rihanna, dunque, è avvenuto a seguito di una caduta e almeno in questo caso le ferite non sono state provocate da un aggressore. Per questo l’incidente di Rihanna preoccupa i fan, in quanto dopo il brutto episodio con Chris Brown vedere il volto tumefatto della popstar ha risvegliato un trauma, ma il portavoce rassicura tutto il pubblico: “Sta bene, sta guarendo”, riferisce a TMZ.