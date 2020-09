Continua ad ottenere il massimo supporto il Huawei P Smart 2019, un dispositivo dal più che discreto successo commerciale in Europa e anche in Italia. I possessori di questa specifica soluzione hardware possono essere ben contenti dell’attenzione destinata al loro esemplare che ora riceve anche la patch di sicurezza del mese di agosto.

La fonte Huawei Central conferma il via alla distribuzione dell’ultimo update proprio oggi 5 settembre. Il rilascio proseguirà nei prossimi giorni in maniera più capillare tra tutti coloro che hanno a disposizione lo smartphone. Le notifiche via OTA del nuovo firmware saranno automatiche: in qualsiasi momento potrà comunque essere verificata la presenza del pacchetto manualmente dalle impostazioni del telefono.

Ecco tutte le coordinate dell’ultimo rilascio del Huawei P Smart 2019: l’aggiornamento è etichettato con build 10.0.0.238. Come è ovvio, il pacchetto si basa sull’interfaccia EMUI 10 e ha a bordo proprio la patch del mese in questione. Il peso dell’intero rilascio è esiguo ma non c’era da aspettarsi altro. Bastano infatti 103 MB di update che includono tutte la correzioni delle vulnerabilità messe in evidenza dagli esperti Google e anche Huawei per il mese appena trascorso.

Continua dunque la lunga estate ricolma proprio di attenzioni per il Huawei P Smart 2019. Puntuali, nelle ultime settimane, sono giunte la patch di giugno e ancora quella di luglio. Non si può dunque dire che il device sia stato abbandonato, anzi. Il dispositivo di fascia media e ora pure incredibilmente economico, si è rivelato dunque un’ottima scelta di acquisto per chi punta molto agli adeguamenti software. Questo speciale trattamento lascia ben sperare: è probabile che per tutto l’autunno e almeno fino alla fine di questo 2020, gli update per questo telefono siano ancora repentini e assicurati. Solo con l’inizio del 2021 le cose potrebbero e dovrebbero cambiare vista la sopraggiunta anzianità dello smartphone con rilasci meno frequenti. Ma su questo fronte si attendono conferme.