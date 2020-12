Un nuovo aggiornamento sta colpendo il Huawei P Smart 2019, portando con sé la patch di sicurezza di ottobre 2020, in grado di correggere 3 bug di livello critico e 15 di livello alto, per una migliore esperienza di protezione. Standoa quanto riportato da ‘Huawei Central‘, attualmente il Huawei P Smart 2019 sta lavorando su EMUI 10, dal momento che il dispositivo non risulta eleggibile per EMUI 10.1 (causando una forte delusione in molti dei proprietari del telefono). In compenso, il produttore cinese continua ad inviare aggiornamenti mensili di sicurezza per gli utenti che hanno deciso di puntare sul Huawei P Smart 2019, capaci anche di incrementare le prestazioni complessive del telefono.

Alcuni proprietari stanno manifestando problemi con alcune schermate del multi-window, che magari verranno risolti proprio a partire da questo nuovo upgrade, contraddistinto dalla sigla ‘10.0.0.265‘ e dal peso di 113MB (una volta notificato, potrete anche scaricarlo con la connessione dati del vostro piano telefonico, le dimensioni lo permettono senza troppi problemi). Il changelog, in ogni caso, fa solo riferimento all’introduzione della patch di sicurezza di ottobre 2020, senza alludere ad altro. Attualmente l’aggiornamento 10.0.0.265 per i Huawei P Smart 2019 è in fase di rilascio nel territorio europeo, ma potrebbero comunque volerci alcuni giorni prima che raggiunga i vostri dispositivi (cosa che per voi non dovrebbe essere una novità viste e considerate le modalità con cui il produttore cinese è solito distribuire i propri upgrade).

Vi ricordiamo, infine, che l’installazione non comporterà la perdita dei dati, a meno che non siate voi ad effettuare un ripristino allo stato di fabbrica volontariamente, avendo prima cura di salvarvi una copia di backup (in caso contrario perdereste tutto in maniera irreversibile). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.