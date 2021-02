Un nuovo aggiornamento è in rilascio per il Huawei P Smart 2019, che reca con sé le patch di sicurezza di novembre 2020. Come riportato dal portale specializzato sulle vicende dell’OEM cinese ‘Huawei Central‘, la release risolve diversi livelli di exploit per una maggiore sicurezza del sistema operativo. Il dispositivo non è compatibile con EMUI 10.1, lo vogliamo premettere a scanso di equivoci. In ogni caso, c’è anche da dire che il produttore cinese fornisce spesso aggiornamenti di sicurezza mensili per questo smartphone, che proteggono il telefono da minacce importanti.

L’upgrade precedente forniva il Huawei P Smart 2019 della patch di sicurezza di ottobre 2020, per una migliore sicurezza del sistema operativo e la correzione del bug relativo al multi-window segnalato in passato da alcuni utenti. La versione odierna porta il firmware alla release 10.0.0.273, sempre basata su EMUI 10, e dal peso di 402MB (non si tratta di dimensioni eccessive, nel senso che potrete anche decidere di scaricarlo sotto la rete cellulare del vostro operatore telefonico, visto che il quantitativo di dati richiesto non è poi così abbondante). Le patch di sicurezza di novembre 2020 intervengono su più livelli di protezione (di cui 3 bug critici e 15 di livello alto). Non sembrano esserci nuove funzionalità all’orizzonte, ma non bisogna nemmeno sottovalutare l’importanza di un intervento manutentivo per la sicurezza, che occorre per proteggersi dalle cattive intenzioni dei cyber-delinquenti, purtroppo sempre dietro l’angolo.

Potrete procedere al download del pacchetto 10.0.0.273 a bordo del vostro Huawei P Smart 2019 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Software di aggiornamento > Controlla aggiornamenti > Scarica e installa‘, per poi riavviare il dispositivo subito dopo l’installazione per rendere effettive le modifiche introdotte dal pacchetto 10.0.0.273. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.