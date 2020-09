Il nuovo singolo di Annalisa arriva a poche settimane dal rilascio del nuovo album, Nuda, che l’artista savonese ha fissato per il 18 settembre. Del disco, conosciamo già Houseparty, Vento Dalla Luna e Graffiti, che aveva scelto come singolo promozionale.

Il brano porta la firma di Davide Simonetta e Alessandro Raina e conta sulla produzione di Simonetta. Si tratta, inoltre, della trasposizione di una pagina di diario che Annalisa ha scritto in un giorno di insonnia e con i pensieri continuavano a rincorrersi.

“Questa canzone – intensa e importante – nasce da una pagina di diario, che poi ho adattato a canzone, in studio. Sono frasi che mi ero appuntata una notte in cui non riuscivo a dormire proprio perché continuavano a ronzarmi dentro. Le voci sono intorno e nella testa. A volte ti pervadono. E scrivere è sempre stato in me un tentativo di dargli pace e mettere ordine scavando per chiedersi cosa sono davvero per ognuno di noi la vita, l’amore, la libertà. Senza dar ascolto ad altri”.

Il primo antipasto dell’album è arrivato con la pubblicazione di Vento Dalla Luna, che l’artista ha rilasciato in duetto con Rkomi. Il brano dà il titolo anche al concerto che avrebbe dovuto tenere al Fabrique di Milano e che ha rimandato al 2021, nella serata del 5 maggio. I biglietti sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.

Durante la quarantena ha invece rilasciato Houseparty, che ha destinato alla tracklist dell’album nel quale si contano diverse collaborazioni, da quella di J-Ax a quella di Achille Lauro, con Chadia Rodriguez e Rkomi. Nuda è il seguito naturale di Bye Bye, che aveva pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo con Il Mondo Prima Di Te. La musica dell’album era stata portata anche in tour e fino al Teatro Romano di Verona.

Testo di Tsunami di Annalisa