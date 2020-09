Una Mamma per Amica torna su Italia1 in occasione dei suoi 20 ma la polemica è dietro l’angolo e sui social in queste ore non si parla d’altro. Complici i promo che continuano ad andare in onda a rotazione sulla rete giovane di casa Mediaset, il pubblico si è accorto che da lunedì 7 la serie tornerà in onda sin dal primo episodio. Fin qui niente di male, anzi. Forte del successo della maratona di The O.C., Italia1 avrebbe potuto puntare sulle ragazze Gilmore, e invece?

Lorelai e Rory non occuperanno il preserale di Italia1 bensì saranno nuovamente relegate al mattino, il momento della giornata in cui i ragazzi sono a scuola e, quindi, impossibilitati a seguire le serie in tv. Una mamma per amica, a 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, torna su Italia1 ogni mattina dalle 8.40 dal lunedì al venerdì, e in contemporanea streaming su Mediaset Play, con un doppio episodio al giorno in coppia con un’altra serie cult, The Mentalist (in onda alle 10.40 con un doppio episodio al giorno).

Per un po’ di tempo, salvo cambiamenti, e forse fino a dicembre, sarà questa la programmazione del mattino di Italia1 forse anche per evitare una grossa concorrenza a Mattino5 che tornerà in onda proprio da lunedì, fatto sta che il pubblico è già sul piede di guerra: perché mandare in onda la serie al mattino quando il suo posto poteva essere il preserale? Perché continuare a mandare in onda vecchie repliche di crime quando si poteva un po’ cambiare aria soprattutto in occasione dei 20 anni della serie?

Una mamma per amica: da lunedì 7 settembre su Italia 1 Sì, sono passati 20 anni dalla prima puntata… ma quella delle ragazze Gilmore rimane la storia da vedere e rivedere 💘 #UnaMammaPerAmica vi aspetta da lunedì 7 settembre, alle 8.40 su #Italia1 👩‍❤️‍👩 Pubblicato da Italia1 su Mercoledì 2 settembre 2020

I fan non fanno altro che farsi queste domande soprattutto sui social dove Italia1 ha deciso di pubblicizzare il ritorno in tv delle ragazze Gilmore. Infine, c’è chi si chiede se alla fine di questa maratona sarà possibile vedere gli episodi inediti e aggiuntivi che Netflix ha regalato ai suoi abbonati. Inutile dire che la risposta al momento è negativa e che i fan fanno bene ad essere adirati con la rete.

La programmazione del preserale di Italia1 continua a confermare gli episodi della settima stagione di Dr House M.D. e le ennesime repliche dell’undicesima stagione di CSI.