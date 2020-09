Celebrare il compleanno di Beyoncé, oggi, significa brindare alla nascita di una delle voci più importanti e influenti dell’r’n’b internazionale. Lei stessa ha confessato, a più riprese, di esser cresciuta sotto l’ala protettiva della musica di Michael Jackson e Tina Turner e sarebbe bello raccogliere un suo pensiero, visto che con la sua brillante carriera è diventata lei stessa un punto di riferimento per tanti artisti.

Queen B, come affettuosamente viene indicata dalla stampa e dai fan, è una potenza in termini di talento e presenza scenica. Ci ha conquistati con le Destiny’s Child – gli oldies come il sottoscritto non sono mai usciti dall’incantesimo di Survivor – e non ha mai smesso di farlo, specie se consideriamo il suo ultimo lavoro Black Is King, un vero e proprio visual album pubblicato su Disney+.

A partire da Black Parade Queen B ha di nuovo scritto qualcosa di forte, a questo giro influenzato sia dalla colonna sonora di The Lion King sia dalla rivendicazione dei diritti degli afroamericani. Il suo sogno e la sua vita da star ha avuto inizio quando Beyoncé era molto piccola.

Aveva 7 anni, Queen B, quando partecipò a un talent organizzato dalla sua scuola, la St. Mary’s Elementary School nella quale frequentava i corsi di jazz, danza classica e balletto. I suoi concorrenti erano più grandi di lei e la futura star aveva ancora dei seri problemi con la timidezza. Si dice, addirittura, che Beyoncé avesse un complesso per la forma delle sue orecchie.

Le sue doti canore stupirono tutti: la piccola Knowles cantò Imagine di John Lennon e polverizzò gli altri partecipanti, registrando il suo primo successo. Passò poco tempo quando un giornale locale, Houston Chronicles, parlò di lei per il premio The Sammy destinato ai talenti del luogo.

Il resto è storia: il compleanno di Beyoncé, che oggi compie 39 anni, è quello di una piccola leggenda.