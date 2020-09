Per essere una delle serie più attese dell’anno, è partita decisamente col piede sbagliato. L’arrivo di Patria su HBO sta portando con sé un carico di polemiche in parte prevedibili, ma certamente acuite da strategie di comunicazione che non hanno tenuto conto delle conseguenze .

Il debutto di Patria di HBO è previsto il 27 settembre, con un doppio episodio sulla piattaforma streaming HBO Max: al momento la serie non ha ancora una distribuzione italiana, ma probabilmente non tarderà ad arrivare anche nel nostro Paese.

L’adattamento del best-seller internazionale di Fernando Aramburu, ambientato nei Paesi Baschi durante gli anni di piombo dell’ETA, è in lavorazione ormai da tre anni, tra enormi difficoltà e tentativi di boicottaggio. E il primo vero step della sua promozione ha portato con sé nuove polemiche: il primo poster promozionale della serie sul conflitto basco è stato criticato dalle associazioni delle vittime per la crudezza e la mancanza di tatto con cui le ha rappresentate. Un caso dall’enorme clamore mediatico in Spagna, dove la ferita lasciata dall’era del terrorismo dell’ETA non si è mai rimarginata. E l’indignazione ha raggiunto anche i vertici del governo, spingendo il ministro dell’Interno Grande Marlaska ad intervenire sulla vicenda schierandosi al fianco della Fondazione per le vittime del terrorismo.

Il presidente della Fondazione Tomás Caballero ha richiesto il “ritiro immediato” della locandina, chiedendo che HBO si impegni in campagne pubblicitarie che sposino l’idea “dell’impossibilità di banalizzare il terrorismo o di consentire la normalizzazione e l’accettazione sociale della banda terroristica”. Il poster è stato definito dalla Fondazione “un atto di banalizzazione del terrorismo” e “un’umiliazione per le vittime“, in spregio al doveroso “diritto alla memoria“.

La Fondazione ritiene che alcune strategie di comunicazione non siano accettabili o legali quando si tratta di terrorismo. Sembra che l’inserzionista, HBO, cerchi deliberatamente la reazione del gruppo di vittime del terrorismo e dei poteri pubblici, e anche della società in generale, per ottenere una maggiore diffusione del proprio prodotto gratuitamente. (…) Il diritto alla tutela della dignità delle vittime si scontra frontalmente con l’equidistanza implicita nel messaggio contenuto nella campagna promozionale, soprattutto quando essa sarà osservata da numerose vittime direttamente o attraverso i media.

Anche l’autore del romanzo ha definito quel manifesto “un errore” e frutto di un’indelicata “strategia di marketing“, pur difendendo la serie e considerandola aderente alla trama del romanzo.

Viola una regola che mi sono imposto quando ho scritto il mio libro: non perdere di vista il dolore delle vittime del terrorismo, trattarle con l’empatia e l’affetto che meritano. La serie, secondo me, lo fa.

La Fondazione per le vittime dell’ETA, peraltro, ci tiene a distinguere il giudizio sulla promozione della serie da quello sul romanzo, sottolineando che “non tutto è accettabile quando si tratta di promuovere un prodotto audiovisivo con un’immagine grafica e uno slogan che non somiglia a quanto brillantemente scritto da Fernando Aramburu“.

La netta presa di posizione della Fondazione è arrivata dopo che la stessa HBO ha difeso il poster sostenendo che miri “a riflettere su come la violenza e la sofferenza influenzano tutta la società” e ha dichiarato di avere fiducia nella capacità di “buon giudizio” dei telespettatori una volta che vedranno Patria nella sua interezza. Un dibattito che probabilmente accompagnerà la serie fino al suo debutto e anche oltre.

Dopo giorni di polemiche non ancora sedate, HBO ha deciso di continuare la promozione attiva di Patria con un nuovo trailer che restituisce l’atmosfera drammatica di questo attesissimo adattamento.

La historia de dos familias separadas por una bala. #PatriaHBO se estrena el 27 de septiembre. pic.twitter.com/zYQMxNN2jf — HBO España (@HBO_ES) September 4, 2020

La serie è stata ideata e scritta da Aitor Gabilondo, la sceneggiatura è basata sull’omonimo romanzo best seller scritto da Fernando Aramburu e curato da Tusquets. La regia è affidata a Félix Viscarret e Óscar Pedraza. HBO lancerà Patria simultaneamente nei 21 territori in cui opera HBO Europe, oltre che in America Latina e Stati Uniti.