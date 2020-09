La notizia che DayDreamer non si fermerà alla puntata di oggi è ormai di dominio pubblico e i fan attendono con ansia di godersi la doppia puntata di domani. Dopo tanta attesa, finalmente Can e Sanem saranno protagonisti di un appuntamento formato xxl che terrà tutti incollati davanti allo schermo dalle 14 circa fino a quasi le 16 per un totale di due ore tutte da ridere (e non solo).

Ancora una volta al centro di tutto ci sarà la campagna della Compass Sport, la stessa che ha portato i ragazzi dell’agenzia a fare un campeggio non poco movimentato tra cadute e scontri. Proprio il faccia a faccia tra Can ed Emre ha chiuso la puntata di ieri con tanto di incidente per quest’ultimo, momento destinato a cambiare il corso della storia della serie e anche della relazione dei due fratelli.

Proprio nella puntata del 5 settembre di DayDreamer avremo modo di assistere ad un chiarimento tra Can ed Emre ma ancora una volta sarà Aylin a mettersi in mezzo. La donna rivela di aver piazzato una telecamera nell’ufficio di Can e per questo chiede al suo (ex) fidanzato di recuperarla prima di finire in carcere, ma Sanem scopre tutto, ancora una volta. Cosa farà a quel punto?

Ecco cosa vedremo nella puntata di oggi:

Vi siete persi il bacio di oggi? Eccolo insieme a quello che succederà domani… #Daydreamer Pubblicato da DayDreamer – Le ali del sogno su Giovedì 3 settembre 2020

Intanto, grazie alla sua creatività, ha ottenuto un incarico di riguardo, in vista della presentazione per la Compass Sport, attirando l’invidia e la gelosia di Deren che cercherà di metterla in difficoltà facendo sparire alcuni file. La signora Ceyda sembra più interessata a Can che al lavoro sulla campagna pubblicitaria mentre Cengiz troverà il coraggio di invitare a cena fuori Ayhan, vorrà davvero dichiarare il suo amore per lei?

Uno dei momenti delle prossime puntate:

Alla fine della riunione, Can suggerisce a tutti di andare a mangiare qualcosa, ma tutti sembrano essere già impegnati e così si ritroverà solo con Sanem a due passi dal mare. Infine, Fabbri vorrebbe da Sanem l’esclusiva sul suo profumo, ma Can si oppone, e scoppia un diverbio alla fine del quale quest’ultimo restituisce con gli interessi la quota azionaria messa dal francese per salvare l’azienda e lo manda via. Mevkibe, in conflitto con Aysun per prendere iniziative a favore del quartiere, pensa di inaugurare una biblioteca.