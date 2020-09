Senza troppe sorprese, Realme 7 e la variante Realme 7 Pro sono stai ufficializzati dall’azienda cinese con sede a Shenzhen, come ampiamente anticipato nelle passate settimane. Tutti coloro che si dicevano incuriositi dai successori dei precedenti modelli 6 e 6 Pro possono allora farsi un’idea decisamente più completa. A partire prima di tutto dal prezzo, che Realme ha deciso di assestare su una linea contenuta, passando poi per tutte quelle novità che vanno a differenziare – e naturalmente a migliorare – l’offerta mobile della compagnia orientale.

Novità che, come prevedibile, toccano a maggior ragione il Realme 7 Pro rispetto al modello “liscio” dello smartphone. Come illustrato dal comunicato ufficiale, nella creazione del Pro si è data particolare attenzione ai materiali e in generale al comparto estetico, con quello che Realme definisce AG Split Design. Più nel dettaglio, la scossa posteriore si presenta come anti-glare, mentre si fa registrare una riduzione dello spessore e del peso complessivo, ora rispettivamente pari a 8,7mm e 182 grammi – contro i 8,9mm e 195 grammi della generazione precedente. Non solo, sappiamo che le colorazioni tra cui scegliere ad approdare sul mercato saranno due, vale a dire Mirror Silver e Mirror Blue.

A colpire del Realme 7 Pro è però soprattutto la batteria: in dotazione troviamo una da 4500 mAh dual 3C Cell, che con la ricarica SuperDart Charge a 65W va dallo 0 al 100% in appena 34 minuti. Interessante pure il comparto fotografico, con la fotocamera dotata di un sensore principale Sony IMX682 da 64MP di seconda generazione, per immagini più nitide e luminose. Per quanto riguarda il modello liscio, questo monta un processore Helio G95 invece che il SoC Snapdragon 720G, mentre la batteria è più capiente – da 5000 mAh. A chiudere, disponibilità e tabella dei prezzi, almeno per il mercato indiano: