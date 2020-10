L’ormai affolato mercato degli smartwatch sta per andare ad accogliere dei nuovi prodotti. E in particolare l’atteso Realme Watch S, variante del device svelato la scorsa primavera dalla compagnia cinese, e che sarà affiancato solo in futuro anche da un modello Pro in lavorazione. In attesa di saperne di più, sappiamo che l’edizione S sarà presentata ad addetti ai lavori e semplici appassionati il prossimo 2 novembre.

La conferma sulla data – già ventilata dalle voci di corridoio delle ultime settimane – arriva dalla divisione pakistana di Realme, che ha condiviso l’informazione tramite il proprio account Twitter. Non solo, allo stesso tempo sono state diffuse anche alcune delle specifiche tecniche ufficiali del Realme Watch S:

Your world now on your wrist with #realmeWatchS. Get Fit with 16 Sports mode, 1.3" auto-brightness adjustment display and multiple health monitors. #LeaptoNextGen on 2nd November by watching the Live event on FB and YT. #realme #DareToLeap pic.twitter.com/Ij6vCatDhU — realme Pakistan (@pakistan_realme) October 23, 2020

Come riportato sulle pagine del portale MySmartPrice, tra le specifiche del Realme Watch S figurano un display da 1,3 pollici – pari a 3,3 cm -, touchscreen, sensore per la luminosità automatica, il monitoraggio del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue, più 16 diverse modalità sport. Per quanto riguarda l’autonomia della batteria, questa sarà pari a 15 giorni.

A cambiare rispetto al modello base dello smartwatch made in China è anche il design. Non a caso il Realme Watch S presenta un quadrante circolare, mentre in precedenza ricorderete che era quadrato. Nelle immagini presenti nel tweet odierno è poi possibile notare la presenza di due tasti posizionati lateralmente, così come di alcune watch face. Per il momento alcune delle caratteristiche restano in dubbio, come ad esempio la tipologia di schermo impiegato – sarà un OLED o un LCD? -, mentre nella dotazione di serie si ipotizza possa rientrare una batteria d 390 mAh e la certificazione IP68. Dubbi anche sul prezzo, non ancora specificato dalla compagnia: ricordiamo che quello che quello di listino del Realme Watch è pari a 54,99 euro. Cosa ne dite, anche voi volete saperne di più per ponderare un possibile acquisto?