Da pochi minuti, grazie all’evento di presentazione in streaming odierno, Realme ha presentato la sua nuova e attesa gamma di smartphone. Quella composta da Realme 7 e dal modello Realme 7 Pro, già ampiamente chiacchierati in passato tra i vicoli della rete e ora pronti a sbarcare ufficialmente anche in Italia. Come la compagnia cinese ci ha abituati, anche in questo caso ci troviamo di fronte a due dispositivi decisamente low cost, adatti a chi vorrebbe spendere poco per l’acquisto di un nuovo smartphone.

Non dovrebbe stupire allora che per il mercato italiano il prezzo del Realme 7 da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione interna sia fissato a soli 179,90 euro, che salgono a 199,90 euro per la variante da 6 GB e 64 GB. Come si legge sul portale ufficiale italiano – potete verificare voi stessi collegandovi subito a questo indirizzo – il Realme 7 Pro nel nostro Paese andrà a costare 319,90 euro, ed è dotato di una RAM da 8 GB e di 128 GB di memoria interna. Ancora meglio, l’azienda fa sapere che nelle giornate del 13 e del 14 ottobre – le stesse scelte da Amazon per la sua attesa iniziativa Amazon Prime Day 2002 – ci sarà la possibilità di acquistare il dispositivo mobile al prezzo scontato di 289,90 euro.

Per il Realme 7 base i preordini inizieranno il 13 ottobre, mentre la disponibilità è data per giorno 21 dello stesso mese, con due colorazioni previste, vale a dire Mist White e Mist Blue. L’edizione Pro sarà invece disponibile già il 13, nei colori Mirror Blue e Mirror Silver. Per quanto riguarda la scheda tecnica, lo smartphone più economico sfoggia uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 90 Hz e foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra, un processore octa-core MediaTek Helio G95, una GPU ARM Mali-G76 MC4, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8, Sony IMX682) + 8MP (f/2.3, ultra-wide, 119 gradi) + 2MP (f/2.4, per la modalità Ritratto) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.1, Sony IMX471) e una batteria da 5000 mAh – con supporto alla ricarica a 30W. Il tutto con supporto al 4G LTE e sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Realme UI.

Il Realme 7 Pro, invece, prevede un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8, Sony IMX682) + 8MP (f/2.3, ultra-wide, 119 gradi) + 2MP (f/2.4, per la modalità Ritratto) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.5, 85 gradi) e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 65W.