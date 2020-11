C’è anche il Realme 7 5G tra le novità presentate da Realme nella giornata di oggi, 19 novembre 2020, in occasione dell’ultimo evento live tenuto dalla compagnia. Evento che ha messo sul piatto non solo lo smartphone con supporto alle reti 5G di nuova generazione attualmente più economico tra quelli presenti sul mercato, ma anche altri due prodotti, vale a dire gli auricolari wireless Buds Air Pro e lo smartwatch Watch S.

Focalizzandoci in particolare sul nuovo device mobile, sappiamo che Realme ha intenzione di lanciare il dispositivo con supporto al 5G più accessibile in termini di prezzo presente attualmente sul mercato. Rispetto al modello base, in ogni caso, il Realme 7 5G non aggiunge solo il 5G, ma anche alcuni miglioramenti e upgrade piuttosto interessanti. Nello specifico, la colorazione Baltic Blue è stata migliorata con l’AG Split Design, così da mostrare un design decisamente più curato e più vicino agli smartphone di tipo premium, senza dimenticare la maggior resistenza agli urti e alle cadute.

A colpire maggiormente tra le migliorie apportare con Realme 7 5G è però il processore “nascosto” sotto la scocca. Il nuovo modello monta infatti un SoC MediaTek Dimensity 800U 5G con processo produttivo a 7nm, operante alla frequenza massima di 2,4 GHz. E che su AnTuTu Benchmark ha raggiunto un risultato di 348.084 punti. A completare la scheda tecnica abbiamo poi 6GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Lo schermo LCD da 6,5 pollici ha invece una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), con un refresh rate di 120 Hz. La quadrupla fotocamera posteriore è da 48MP (f/1.8, Samsung S5KGM1ST) + 8MP (f/2.3, ultra-wide, 119 gradi) + 2MP (f/2.4, per la modalità Ritratto) + 2MP (f/2.4, per le macro), mentre anteriormente c’è una 16MP (f/2.1), mentre la batteria da 5000 mAH con ricarica a 30W. Il tutto per un prezzo di listino di 279 euro, scontato su Amazon in occasione del Black Friday 2020 a 229 euro dal 27 al 30 novembre.