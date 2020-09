Il giovanissimo Cooper Hoffman, figlio di Philip Seymour Hoffman, è pronto a debuttare nel prossimo film diretto da Paul Thomas Anderson. Insieme a Hoffman – come annunciato dai colleghi di The Hollywood Reporter – troveremo anche la cantautrice Alana Haim.

Anderson – conosciuto per aver diretto Il Filo Nascosto, Vizio Di Forma, The Master e Il Petroliere – tornerà sul grande schermo con un nuovo progetto prodotto dalla Ghoulardi Film Company e distribuito dalla Metro Goldwyn Mayer. Le riprese sarebbero attualmente in corso presso la San Fernando Valley. Nel film troveremo anche Bradley Cooper (Una Notte Da Leoni, Il Corriere – The Mule, Trafficanti, American Sniper e American Hustle) e Bennie Safdie.

Bradley Cooper.

Cooper Hoffman dovrebbe essere uno dei protagonisti del nuovo lungometraggio. Suo padre Phillip Seymour Hoffman (conosciuto per Hunger Games, I Love Radio Rock, Il Grande Lebowski e Truman Capote) – scomparso qualche anno fa a 46 anni – e Paul Thomas Anderson hanno collaborato in diversi film, tra cui Hard Eight, Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love e The Master. Anche Alana Haim ha lavorato con Anderson in alcuni video musicali.

La trama del nuovo film, le cui riprese sono attualmente in corso, è ancora sconosciuta. Sappiamo però che sarà ambientato negli anni ’70 nella San Fernando Valley e che racconterà diverse storie. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli riguardo al nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson, che nel 2012 vinse il Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con The Master.