Non sappiamo ancora quale aspetto potrebbe avere il Samsung Galaxy S21, ma già sono stati realizzati alcuni concept video estremamente interessanti, che abbiamo pensato voleste vedere (specie se tra voi, come si può immaginare, ci sono utenti affezionati ai prodotti del colosso di Seul). Si presume che anche per il prossimo anno la società asiatica sforni tre diversi versioni del prossimo top di gamma della serie Galaxy S, di cui eventualmente anche un modello Ultra.

Sono tanti i dubbi che gravitano intorno alla figura del Samsung Galaxy S21, che, come riportato da ‘SamMobile‘, un progettista in particolare ha immaginato possa ereditare lo stesso assetto fotografico principale dei Samsung Galaxy Note 20. Dati i problemi di stabilità dell’autofocus del Samsung Galaxy S20 Ultra è probabile che il prossimo portabandiera adotti la soluzione pensata per gli ultimi dispositivi presentati, andando così a risolvere quella che si è dimostrata essere una criticità difficilmente ignorabile. Il video concept in questione porta all’attenzione anche una caratteristica curiosa, ovvero l’assenza della fotocamera punch hole, un elemento che lascia presagire la possibilità che il Samsung Galaxy S21, così come il progettista l’ha immaginato, possa includere la fotocamera frontale direttamente sotto il display (si è a lungo parlato di una soluzione del genere, anche se poi, nel concreto, non se n’è mai fatto nulla, almeno fino a questo momento).









A noi francamente piacerebbe non poco, ma tutto sta nel capire se gli ingegneri al servizio del colosso di Seul abbiano nel frattempo trovato la quadra per vedere commercializzata in un prodotto finale un sistema di questo tipo (c’erano stati problemi fino a qualche tempo fa). A voi piacerebbe se il Samsung Galaxy S21 presentasse un simile assetto fotografico sul fronte e sul retro? Fatecelo sapere lasciando un commento.