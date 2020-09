(What’s The Story) Morning Glory? degli Oasis è uscito 25 anni fa. L’iconico secondo album della band dei fratelli Gallagher compie 25 anni e viene ripubblicato con l’accompagnamento di contenuti extra, il 2 ottobre 2020.

(What’s The Story) Morning Glory? degli Oasis sarà disponibile in doppio LP color argento e in formato picture vinyl (quest’ultimo solo attraverso lo store ufficiale https://shop.oasisinet.com/) con audio rimasterizzato. Inoltre, per celebrare i 25 anni dalla pubblicazione degli Oasis, il sito ufficiale www.oasisinet.com condividerà con i fan fino ad ottobre contenuti originali risalenti alla pubblicazione del disco. L’hashtag dedicato all’evento è #MorningGlory25.

(What’s The Story) Morning Glory? veniva rilasciato poco più di un anno dopo il debut album del gruppo, Definitely Maybe, pronto a conquistare diversi primati: è stato l’album degli anni ’90 più venduto in assoluto nel Regno Unito, quinto disco più venduto di sempre in UK.

L’album è entrato alla posizione numero 1 della classifica dei dischi più venduti del momento nel Regno Unito con un totale di 269.000 vendite, per un totale di 10 settimane al vertice e quasi 8 anni e mezzo di presenza nelle classifiche ufficiali del Paese complessivamente.

Il successo del progetto ha varcato velocemente i confini nazionali: si è classificato in Top 10 in tutti i principali mercati del mondo consentendo agli Oasis di farsi apprezzare negli Stati Uniti d’America con l’ottimo quarto posto nella classifica Billboard 200 e oltre 5 milioni di vendite.

(What’s The Story) Morning Glory? è stato prodotto da Noel Gallagher e Owen Morris e registrato presso i leggendari Rockfield Studios di Monmouth, nel Galles; è stato completato in un periodo record di circa 12 giorni tra maggio e giugno 1995.

Festeggia nel 2020 i suoi primi 25 anni di vita e viene celebrato con una versione rimasterizzata che sarà disponibile nei negozi dal 2 ottobre.

Tracklist (What’s The Story) Morning Glory?

A1 Hello (Remastered)

A2 Roll With It (Remastered)

A3 Wonderwall (Remastered)

B1 Don’t Look Back In Anger (Remastered)

B2 Hey Now! (Remastered)

B3 [Untitled] (Remastered)

B4 Bonehead’s Bank Holiday (Remastered)

C1 Some Might Say (Remastered)

C2 Cast No Shadow (Remastered)

C3 She’s Electric (Remastered)

D1 Morning Glory (Remastered)

D2 [Untitled] (Remastered)

D3 Champagne Supernova (Remastered)