La battaglia di Vasco Rossi per l’uso delle mascherine e il rispetto delle prescrizioni anticontagio non si ferma: più volte in questi ultimi mesi la rockstar ha invitato tutti a seguire le norme di sicurezza per evitare la diffusione del Coronavirus, dando il buon esempio nell’indossare sempre i dispositivi di protezione personale, e questa posizione gli ha procurato non pochi problemi sui social.

Finito nel mirino di negazionisti del virus, complottisti che intravedono disegni criminosi dietro la pandemia e contestatori che violano apertamente le disposizioni del Ministero della Salute in merito di prevenzione, Vasco Rossi ha deciso di ribadire una volta di più la sua posizione, passando ai fatti.

Oltre a ricordare l’importanza di usare la mascherina quando è impossibile distanziarsi dagli altri, Vasco Rossi ha provveduto a querelare quanti lo hanno insultato e diffamato sui social diffondendo bufale sul suo conto o attaccandolo in modo infamante, come ha annunciato in un recente post su Instagram.

Io la mascherina la metto anche sulle mani !! E pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvicinano. Gli altri facciano come credono. A tutti gli squilibrati, negazionisti, terrapiattisti, complottisti e socialmentecatti vari impegnati a insultarmi quotidianamente sul web dico di nuovo di andare allegramente a farsi fottere!!

All’annuncio delle querele in arrivo per i diffamatori, Vasco Rossi aggiunge anche l’intenzione di devolvere in beneficenza tutto quanto sarà disposto dall’autorità giudiziaria in termini di risarcimento danni.

Ho provveduto a querelare un paio di farabutti che diffondono notizie false e diffamatorie nei miei confronti, sarà la giustizia a fargli pagare il conto… se saranno in grado di farlo… in ogni caso sarà tutto devoluto in beneficenza.

Un esempio del tipo di commenti che questo genere di post attira sulla rete è quello dell’utente che sostiene che la mascherina sia “tossica, stanno trovando funghi nei polmoni e a breve saranno tumori“. La risposta del rocker di Zocca non si è fatta attendere: “Quindi tutti i medici e gli infermieri che la usano da sempre moriranno di tumore? I poteri forti sono nella tua testa e tu sei un tonto e basta“.

La scelta di Vasco Rossi di usare la sua piattaforma social per chiedere il rispetto delle norme anticontagio contro il Coronavirus è stata apprezzata anche dal segretario del Partito Democratico e Presidente del Lazio Nicola Zingaretti, che ha ringraziato il rocker per essersi fatto portavoce dell’importanza dei comportamenti orientati alla prevenzione.

“io la mascherina la metto anche sulle mani !!” Bravo Vasco Rossi 👏👏👏 Pubblicato da Nicola Zingaretti su Martedì 1 settembre 2020

La crociata di Vasco Rossi punta anche sull’ironia: il rocker ha rilanciato un meme apparso in rete con cui i suoi fan hanno mandato a quel paese gli odiatori incalliti che circolano sul web.

Dopo aver rimandato al 2021 i suoi concerti dalle folle oceaniche, Vasco Rossi sta trascorrendo gli ultimi scampoli d’estate nella sua Zocca, tra un giro in bicicletta e una passeggiata in montagna, accogliendo ogni giorno lunghe file di affezionati che vanno in pellegrinaggio davanti alla sua casa. Tutti, ci tiene a sottolineare il rocker, rispettosi e cauti, rigorosamente con mascherina.