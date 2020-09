Era atteso dai fan per il 5 settembre, ma probabilmente il nuovo album di Lana Del Rey arriverà entro la fine del mese: Chemtrails Over the Country Club, settimo disco in studio della sua carriera, è ormai in dirittura d’arrivo, mentre la cantautrice è impegnata a pieno ritmo nelle riprese del video che accompagnerà la title-track.

Per ora Lana del Rey si limita ad annunciare un “coming soon” per il successore di Norman Fucking Rockwell!, che è stato rilasciato appena un anno fa ed è stato un enorme successo di critica (nonostante sia stato ingiustamente snobbato ai Grammy). Con molti brani già pronti da tempo, il nuovo album di Lana Del Rey è atteso per settembre 2020, come testimoniano i lavori in corso per il video ufficiale di Chemtrails Over the Country Club, diventato il titolo ufficiale del disco inizialmente noto come White Hot Forever.

In un video dal set in cui appare seduta al volante di un’auto decappottabile con un look da star di Hollywood degli anni Cinquanta, Lana Del Rey scherza sulla data d’uscita del disco, ma poi annuncia che “arriverà presto“. E rivela anche il titolo del primo singolo che il pubblico potrà ascoltare: si intitola Let Me Love You Like a Woman il primo inedito dal nuovo album di Lana Del Rey.

Sono sul set della mia prossima clip, per la title track del mio nuovo album ‘Chemtrails Over the Country Club’, e ne sono davvero entusiasta, ma prima ancora che lo vediate, avrete un’altra canzone, chiamata ‘Let Me Love You Like a Woman’. E voglio che sappiate che amo l’album e vi amo e non vedo l’ora di vedervi presto. Probabilmente nel 2030. Sto scherzando, ci vediamo nel 2029!

Intanto è confermata l’uscita dell’audiolibro di poesie Violet Bent Backwards Over the Grass, una raccolta di versi scritti da Lana Del Rey, realizzata in collaborazione col produttore Jack Antonoff, storico collaboratore della cantautrice coinvolto anche nella creazione del prossimo album. Il libro ha uno scopo benefico: i proventi andranno a finanziare il Progetto Navajo, che aiuta a portare acqua potabile sicura alle comunità dei nativi americani negli Stati Uniti. Inizialmente annunciato in vendita al prezzo simbolico di 1 dollaro, è in pre-ordine su Amazon al costo di 14,53 €.