Sarà presto disponibile l’Amazfit Band 5, che si porrà come la vera antagonista dell’ormai rodata Xiaomi Mi Band 5, e che potrebbe vantare già da subito una caratteristica che era stata anticipata relativamente al secondo modello, anche se poi mai effettivamente arrivata, vale a dire l’integrazione con Amazon Alexa. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il braccialetto intelligente di casa Huami somiglia molto alla rivale essendo anch’essa caratterizzata da un corpo in alluminio e da uno schermo a colori con tecnologia AMOLED (componente che è stata anche confermata dalla certificazione FCC di pochi giorni fa).

Per il resto, l’Amazfit Band 5 integrerà una batteria da 125mAh (in pratica la stessa autonomia offerta dalla Xiaomi MI Band 5), la connettività Bluetooth 5.0, il GPS e la compatibilità con Android 5.0 e iOS 10.0, e rispettive versioni successive. Si parla anche dell’integrazione del saturimetro per misurare la quantità di ossigeno nel sangue (Sp02), del monitoraggio della qualità del sonno e dei livelli di stress, del rilevamento del battito cardiaco h24, della resistenza all’acqua fino a 5 ATM, del controllo remoto per la riproduzione musicale e per la fotocamera. Le modalità sportive in gestione sono 11, con più di 45 watchfaces e tante opzioni di personalizzazione. Non ci sono indicazioni sull’eventuale inclusione della tecnologia NFC per i pagamenti contactless, una funzionalità che avrebbe dovuto far parte del bagaglio della Xiaomi Mi Band 5, e di cui ancora non si sa niente.

Amazfit Band 5 la si può trovare già su Amazon.com al prezzo di 49,99 dollari, con disponibilità ancora incerta (si era parlato nelle scorse ore del 30 settembre, poi del 30 novembre, mentre adesso non è ben chiaro quando il braccialetto intelligente del marchio Huami verrà resa disponibile sul mercato). Naturalmente non mancheremo di girarvi tutte le informazioni del caso non appena possibile. Se nel frattempo avete qualche domanda da farci potete utilizzare il box dei commenti in basso.