Irama incontra i fan virtualmente martedì 8 settembre a partire dalle ore 19.30. L’evento è organizzato da laFeltrinelli e consentirà ai fan in possesso dell’EP Crepe di partecipare ad una esclusiva anteprima a loro riservata.

Il nuovo progetto discografico di Irama segue il grande successo estivo del singolo Mediterranea, con il quale l’artista ha dominato le classifiche. Per realizzare la copertina dell’album è stata utilizzata la tecnica giapponese Kintsugi che consiste nell’utilizzo di oro o argento liquido per la riparazione di oggetti in ceramica che si rompono. In questo modo, la crepa viene evidenziata e valorizzata attraverso l’utilizzo dei metalli preziosi e la superficie rotta assume un nuovo significato integrandosi nell’oggetto originario che assume una bellezza unica.

La tecnica giapponese rappresenta in modo perfetto ciò che Irama vuole trasmettere con il nuovo lavoro, Crepe, mettendosi ancora una volta a nudo e mostrando le sue fragilità raccontandosi in modo intimo ai fan.

Nel corso dell’evento di laFeltrinelli, Irama si esibirà dal vivo per i suoi sostenitori in possesso di una copia del disco acquistato presso la catena laFeltrinelli.

Irama incontra i fan: come partecipare all’evento online

Per partecipare all’incontro virtuale con Irama è necessario acquistare una copia di Crepe su laFeltrinelli.it e nei negozi laFeltrinelli aderenti all’iniziativa e disponibili sul sito del negozio. Per ogni acquisto verrà ricevuto via mail un accesso per l’anteprima esclusiva dell’8 settembre.

L’8 settembre ogni fan riceverà nella sua casella di posta elettronica le indicazioni per accedere all’evento e gli accessi univoci da utilizzare. Per ogni acquisto sarà possibile usufruire di uno ed un solo accesso all’anteprima esclusiva live con Irama.

Una volta ricevuta la mail non resterà che sintonizzarsi l’8 settembre alle 19.30 sul sito de laFeltrinelli per seguire l’anteprima con Irama e partecipare all’incontro virtuale organizzato per festeggiare la pubblicazione dell’EP Crepe su etichetta Warner Music.