Il nuovo progetto di Renato Zero in tre capitoli, ma ancora mancano i dettagli. Ad annunciarlo è stato l’artista romano, che è tornato sui suoi social per rivelare di essere pronto per qualcosa di nuovo, da pubblicare a un anno da Zero Il Folle. La sua “fervida immaginazione” si dividerà quindi in tre parti, così da non lasciare niente di intentato in vista dei suoi prossimi 70 anni.

Il cantautore romano sarà anche in tv con uno dei concerti di Zero Il Folle in tour, che ha tenuto dopo il rilascio dell’ultimo album prodotto da Trevor Horn. La data di messa in onda è ancora da decidere, ma potrebbe essere fissato proprio nel giorno del suo compleanno, il 30 settembre. Lo spot sta già girando su Canale5, dove andrà in onda il concerto dedicato all’ultimo album di inediti.

La tournée era iniziata il 1° novembre al Palazzo Dello Sport di Roma, dove ha tenuto le prime 5 date del tour che ha concluso nella medesima location e dove ha annunciato il ritorno per il suo compleanno. Il perdurare dell’emergenza Coronavirus ha però fermato i propositi di un concerto, che non potrà tenersi a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

I contorni del nuovo progetto non sono ancora noti, ma è sicuro che siano coinvolti Numa e Phil Palmer, come hanno dichiarato in una recente intervista. I lavori per il nuovo album sono iniziati da diversi mesi, come hanno testimoniato alcune delle immagini scattate nel suo studio di registrazione.

Il prossimo progetto di Renato Zero segue Zero Il Folle ma anche l’opera Zerovskij, che ha concepito per i primi 50 anni di carriera. I concerti suo supporto erano iniziato al Foro Italico di Roma ed è continuato a Barolo, Lajatico, Verona e Taormina. I due anni di pausa si sono interrotti con l’arrivo di Zero Il Folle, che ha anticipato con il singolo Mai Più Da Soli e La Vetrina.