Il nuovo album di Alessandra Amoroso non sarà rilasciato presto. A dichiararlo è l’artista di Galatina in una recente intervista a Sorrisi E Canzoni Tv, nella quale ha parlato del suo prossimo progetto che dovrebbe dare un seguito a 10.

L’intenzione di Alessandra Amoroso è quella di aspettare fino alla fine dell’emergenza sanitaria, fine che – per il momento – sembra ancora lontana. Non ci sarà quindi un nuovo album da rilasciare nel 2020 e comunque non prima che si torni a una certa normalità.

L’artista aveva annunciato di essere pronta per qualcosa di nuovo e di essere in procinto di tornare in studio. Nel nuovo album, la sua presenza sarà la caratteristica predominante, con il ritorno alla scrittura che aveva inaugurato in Comunque Andare, scritta a quattro mani con Elisa.

Alessandra Amoroso viene dalla pubblicazione di Karaoke con i Boomdabash, con i quali ha riscosso un nuovo grande successo dopo quello ottenuto con Mambo Salentino nel 2019. L’artista ha inoltre partecipato a Vodafone Battiti Live, insieme con i Boomdabash, per cantare Karaoke ma anche Mambo Salentino.

L’ultimo progetto discografico di Alessandra Amoroso risale al 2018, quando ha pubblicato il disco dedicato ai primi 10 anni di carriera. Con il tour, l’artista aveva raggiunto tutta l’Italia, comprese le Isole e la Valle D’Aosta. Il percorso dell’album era iniziato con il rilascio di La Stessa, seguito da Trova Un Modo che ha accompagnato la pubblicazione del disco.

Nel 2021, Alessandra Amoroso sarà tra le protagoniste di Una, Nessuna. Centomila, per il concerto all’Arena Campovolo che si terrà a giugno. Sul palco, anche Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini ed Emma. Il concerto avrebbe dovuto tenersi nel 2020, ma il perdurare dell’emergenza sanitaria ha comportato uno slittamento dell’evento che andrà a sostegno dei centri antiviolenza, da anni al fianco delle donne in difficoltà. I biglietti per l’evento all’Arena Campovolo sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati.