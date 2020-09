Ormai è cosa certa, Apple è praticamente pronta ad addentare il mercato mobile con i suoi nuovi iPhone 12. I prossimi melafonini del colosso di Cupertino dovrebbero infatti debuttare ufficialmente nel corso del mese di ottobre, andando ad incarnarsi in almeno tre varianti da 5,4, 6,1 e 6,7 pollici. E se è vero che a quanto pare la pandemia da Coronavirus avrebbe intaccato solo in parte i piani della compagnia californiana, oggi dal web arrivano nuovi e succulenti dettagli dedicati proprio ai nuovi prodotti della “mela morsicata”, con informazioni che non possono che fare gola tanto ai fan più affezionati quanto ai semplici curiosi.

Come si legge sulle pagine del portale The Verge, un rapporto pubblicato dagli analisti di Bloomberg Mark Gurman e Debby Wu ha messo nero su bianco le uscite hi-tech di Apple per la stagione autunnale, a partire da quella di iPhone 12. Lo smartphone, stando alla fonte, dovrebbe abbracciare novità non solo dal punto di vista hardware, ma anche per quanto riguarda il design. Non a caso, si parla di una nuova colorazione blu scuro che dovrebbe prendere il posto di quella verde. L’iPhone 12 Pro da 6,7 pollici dovrebbe poi essere arricchito dalla presenza dello scannerr LiDAR, mentre su tutti i modelli sarà presente il supporto al 5G. Non solo, gli stessi analisti riferiscono dell’arrivo di due nuovi modelli di Apple Watch: si tratta de Series 6 e di un modello low cost che prenderà il posto di Apple Watch Series 3.

Per non farsi mancare nulla, in autunno Apple dovrebbe lanciare nei negozi di tutto il mondo anche un nuovo modello di iPad Air con cornici sottili, simile ad iPad Pro, accompagnato da un nuovo HomePod più piccolo ed economico ed un paio di cuffie over-ear. A chiudere, Gurman e Wu si dicono certi che, nonostante i ritardi accumulati con iPhone 12, a settembre assisteremo comunque al lancio ufficiale dell’attesissimo iOS 14.