La nuova linea di Huawei MateBook è finalmente ufficiale anche per il mercato italiano. Il gigante cinese ha infatti alzato il sipario per il pubblico tricolore sui portatili MateBook D 14 e MateBook D 15, descritti nel comunicato di poche ore fa come notebook leggeri e dotati di processori Intel Core di decima generazione. Non solo, sappiamo che i due ultimi arrivati nella famiglia Matebook sono progettati per i giovani professionisti, a fronte di un’esperienza multipiattaforma che consente di lavorare senza soluzione di continuità con più device contemporaneamente, da un unico schermo.

Nello specifico, Huawei MateBook D 14 e D 15 presentano una scocca particolarmente leggera, potenti prestazioni, il display Huawei FullView, e tutta una serie di nuove funzionalità smart, incluso Huawei Share, come sottolineato da Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG:

Tutta la gamma PC Huawei si è sempre distinta per l’innovazione nella user experience e con i nuovi Huawei MateBook D 14 e D 15 abbiamo ottimizzato l’interconnessione e l’interoperabilità tra i device per potenziarne ulteriormente le performance. Eleganza, stile e potenza rendono i nuovi Matebook non solo gli strumenti perfetti per migliorare la propria produttività, ma anche i device ideali sia per il lavoro che per il gioco.

I due PC portatili ultrasottili stupiscono per le loro dimensioni molto compatte – rispettivamente 322,5 mm x 214,8 mm x 15,9 mm e 357,8 × 229,9 × 16,9 mm -, che li rendono tra i laptop da 14 e 15 pollici più piccoli e leggeri nella stessa fascia di prezzo fino ad oggi. Il tutto con un’esperienza visiva davvero molto ampia. Dotati di un processore Intel Core i5-10210U di decima generazione fino a 4.9GHz, Huawei MateBook D 14 e D 15 supportano la GPU NVIDIA GeForce MX 250 che include 2 GB di GDDR5 VRAM ad alta velocità. Completano il pacchetto gli 8 GB di memoria DDR4 a doppio canale e il sistema proprietario Shark Fin Fan, che garantisce una dispersione del calore e prestazioni di raffreddamento elevate grazie alle sue particolari ventole dall’innovativa forma a S.

I nuovi Huawei MateBook sono disponibili nelle colorazioni Space Gray (MateBook D 14) e Mystic Silver (MateBook D 15) sul Huawei Store, al prezzo di 649 euro .