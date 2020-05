Partita per 13 Huawei e Honor la beta pubblica di EMUI 10.1: lista completa

Ci sono indicazioni estremamente interessanti in queste ore per diversi utenti che si ritrovano con uno smartphone Huawei e Honor. Dopo le indicazioni trapelate nei giorni scorsi a proposito del P40 Lite, infatti, occorre tener presente che oggi 30 maggio risulta ufficialmente lanciata per tredici dispositivi la beta pubblica di EMUI 10.1. Dettaglio non secondario, considerando il fatto che il produttore cinese sta testando con grande cautela l’upgrade per i dispositivi compatibili.

Quali smartphone Huawei e Honor con EMUI 10.1 in beta pubblica

Analizzando la questione più nello specifico, potremmo menzionare in prima istanza quanto riportato da Huawei Central. In particolare, la diffusione della beta pubblica di EMUI 10.1 risulta avviata per i vari Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G, Mate 20 RS, Nova 5 Pro, MediaPad M6 (8.4 pollici), MediaPad M6 (10.8 pollici), MediaPad M6 Turbo Edition, Honor 20 (Magic UI 3.1), Honor 20 Pro (Magic UI 3.1), Honor V20 (Magic UI 3.1), fino ad arrivare al cosiddetto Honor Magic 2 (Magic UI 3.1).

Vi ricordo che tra le specifiche contenute nell’aggiornamento EMUI 10.1, in arrivo nel giro di pochissime settimane in versione stabile per i modelli Huawei e Honor menzionati in questi giorni, abbiamo Celia, vale a dire il nuovo assistente vocale di Huawei. Senza dimenticare collaborazione multi-schermo, con cui potremo effettuare o ricevere chiamate utilizzando anche i PC Huawei abilitati. Con Huawei Share avremo la condivisione di dati ad alta velocità tra due device del produttore cinese.

Ancora, attenzione al pannello di controllo multi-dispositivo, con il quale potremo gestire al meglio tutti i dispositivi Huawei che risultano collegati nelle nostre vicinanze. Insomma, per tutte queste ragioni abbiamo diverse buone ragioni per attendere con impazienza l’arrivo dell’aggiornamento con EMUI 10.1 per i vari modelli Huawei e Honor che sono stati segnalati in queste ore a proposito della beta pubblica.