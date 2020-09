Anche questa piccola pratica con Council of Dads sta per terminare in casa Mediaset. Dopo tanta attesa il pubblico ha avuto modo di conoscere la storia del Concilio dei Papà ma presto dovrà fare i conti già con il triste finale che lascerà appese ad un filo tutte le storie dei protagonisti alla luce del fatto che si è abbattuta sulla serie la scure della cancellazione. L’appuntamento con la serie è fissato per la seconda serata di oggi, lunedì 31 agosto, con ben due episodi mentre per il gran finale dovremo attendere lunedì prossimo, sempre in seconda serata.

Cosa ne sarà della famiglia Perry e come si evolveranno gli intrecci che si sono venuti a creare per il volere di Scott? Ad andare in onda questa sera, nel penultimo appuntamento con Council of Dads, saranno gli episodi 7 e 8 dal titolo, rispettivamente, “I migliori piani” e “Caro papà” in cui Anthony annuncia alla famiglia che ha deciso di accettare un lavoro importante a Las Vegas mentre Luly non accetta questa realtà. Alla luce della loro situazione irrisolta tra di loro e di quello che succederà con la suocera, sembra proprio che anche Evan finirà col sentirsi a disagio.

Poco prima dell’una di notte andrà in onda l’ottavo episodio in cui Luly viene a sapere che Anthony è suo padre e decide di raggiungerlo a Las Vegas per avere delle spiegazioni.Intanto Robin deve gestire i vari drammi della sua famiglia, il che le impedisce di vivere serenamente la sua storia con Sam. Oliver e Peter incontrano la madre del loro futuro bambino.

Ecco il promo di uno dei due episodi in onda questa sera:

Council of Dads tornerà quindi lunedì 7 settembre, sempre in seconda serata, con gli ultimi due episodi dal titolo, rispettivamente, “La tempesta” e “Combatti o fuggi” in cui la lettera di Luly viene pubblicata sul giornale e lei deve correre ai ripari per avvertire Robin prima che i suoi fratelli la leggano mentre tutti si preparano all’arrivo di una tempesta che colpirà a breve la Georgia, e se i Perry decidono di andare a rifugiarsi da Oliver, Sage vorrebbe scappare da lì per non rivelare il suo segreto.

Quanti danni farà la tempesta dentro e fuori le mura del loro rifugio?