Council of Dads sbarca in seconda serata da oggi con le prime festività senza Scott per la famiglia Perry: anticipazioni 24 e 31 agosto

Dopo il pessimo esordio della scorsa settimana, nel prime time di domenica, Council of Dads sbarca in seconda serata da oggi, 24 agosto, e lo stesso farà anche la prossima settimana ad un passo dal finale che, salvo cambiamenti, è previsto per il prossimo 7 settembre. Cosa ne sarà della famiglia Perry adesso che dovrà fare i conti con quello che è successo e con l’arrivo delle prime festività?

Council of Dads risponderà a queste domande proprio a partire da oggi, 24 agosto, quando, a partire dalle 23,30, andrà in onda il quinto episodio dal titolo “Tradizione!” in cui la famiglia Perry deve affrontare le prime festività senza Scott, e mentre Robin si avvicina sempre di più a Sam, anche il rapporto di Margot ed Anthony si fa più intenso.

L’arrivo di Patricia, la madre di Robin, porta il solito scompiglio e gli attriti con il Consiglio non tardano ad arrivare mentre Oliver deve ancora capire cosa fare riguardo al suo matrimonio.

Ecco il promo del primo dei due episodi:

Council of Dads continuerà con il sesto episodio dal titolo “Medicina per il cuore” in cui Charlotte ha un collasso e viene portata in ospedale, dove la informano che dovrà sottoporsi a un’operazione. Tutti sono in agitazione e reagiscono in modo diverso alla notizia mentre Luly, spronata da Charlotte, decide di incontrare i Calhoun, la coppia che l’aveva cresciuta per un paio di mesi quando era piccola, e chiede ad Anthony di accompagnarla.

La serie tornerà poi la prossima settimana, sempre nella seconda serata del lunedì, con gli episodi 7 e 8 dal titolo, rispettivamente, “I migliori piani” e “Caro papà” in cui Anthony annuncia alla famiglia che ha deciso di accettare un lavoro importante a Las Vegas. Luly non accetta questa realtà, vista la situazione irrisolta tra di loro e come se non bastasse, le cose si mettono male anche tra lei e la suocera, cosa che mette Evan a disagio. Larry festeggia i suoi cinque anni di sobrietà mentre Robin deve gestire i vari drammi della sua famiglia, il che le impedisce di vivere serenamente la sua storia con Sam.