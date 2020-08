Ritardo inevitabile per HarmonyOS su Huawei: la nuova timeline

Arrivano nuove indicazioni importanti per quanto riguarda i progetti di Huawei in ambito smartphone, soprattutto per coloro che stanno seguendo da vicino la questione relativa al lancio di dispositivi con HarmonyOS. In realtà, rispetto a quanto riportato poco più di una settimana fa sulle nostre pagine, pare siano cambiate le carte in tavola con il produttore cinese. Al di là di quali modelli saranno compatibili con il nuovo sistema operativo, la questione oggi 29 agosto verte sulle tempistiche di Huawei.

Le tempistiche per trovare HarmonyOS su Huawei

In particolare, va menzionato un interessante articolo di HuaweiCentral, secondo cui dovremo attendere più a lungo del previsto per trovare HarmonyOS su Huawei. Tutto nasce da alcune recenti dichiarazioni che sono state rilasciate dal CEO di Huawei Consumer BG, Richard Yu. Quest’ultimo, in occasione di una sua recente apparizione pubblica, avrebbe negato in modo esplicito un report riguardante il lancio del sistema operativo proprietario su smartphone entro quest’anno. Allo stesso tempo, però, ha affermato che una prospettiva del genere sia possibile nel 2021, stando almeno a quanto riportato dalla fonte cinese Sina Finance.

Pochi giorni fa, la versione cinese di Global Times aveva riportato che Huawei fosse intenzionata a lanciare la versione per smartphone di HarmonyOS già alla fine del 2020 per sfruttare l’espansione della rete 5G cinese. A questo punto, è lecito pensare che avremo segnali importanti e concreti in occasione di un evento come HDC 2020, che inizierà il prossimo 10 settembre. Durante l’appuntamento, è probabile che la società presenterà una nuova versione di HarmonyOS insieme a EMUI 11 basata su Android 11.

Allo stato attuale dei fatti, è lecito pensare che Huawei continuerà ad utilizzare Android per i suoi smartphone fino a quando non sarà open source. Staremo a vedere se ci saranno o meno le prime tracce di HarmonyOS nello scorcio finale di questo 2020.