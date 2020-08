Polemica per l’esibizione di Nek al Twiga, assembramento senza mascherine e distanziamenti

Scoppia la polemica per l’esibizione di Nek al Twiga Beach Club, inserito in una serata cena più musica nella quale si è esibito anche il cantautore di Sassuolo. Lo stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta, con Daniela Santanché tra i soci, prevede il rispetto delle normative anti-Covid con l’accesso attraverso prenotazione.

I video comparsi sui social raccontano però uno scenario diverso, con numerosi spettatori in piedi e vicino al cantante, senza mascherina e senza che fosse rispettato il distanziamento di almeno un metro.

L’esibizione di Nek non è stata però un vero e proprio concerto, dal momento che l’artista si trovava sul posto con la sua famiglia. Filippo Neviani ha deciso di cantare alcune canzoni, dopo che i presenti gli avevano chiesto di accennare qualche brano.

Il video del mancato rispetto delle regole ha fatto il giro del web ed è arrivato dopo che Nek era stato scelto dalla AUSL di Modena come testimonial della campagna di prevenzione per il contenimento del contagio, attuando tutte le misure già indicate come la disinfezione costante delle mani, il distanziamento sociale e l’impiego della mascherina.

In tanti si sono scatenati sotto ai video che sono comparsi in rete, nei quali si chiede conto all’artista per quanto accaduto durante la serata che si è tenuta a Marina di Pietrasanta.

Mario Cambiaggio aveva già comunicato che tutto il personale del Twiga era stato sottoposto a tampone:

“Sono arrivati gli esiti dei tamponi laringofaringei eseguiti dalla Azienda USL Toscana nord ovest al personale del locale Twiga: sono tutti negativi al Coronavirus. Esprimiamo soddisfazione nell’apprendere che le misure che sono state adottate nell’arco di tutta la stagione siano state efficaci e abbiano portato a un risultato più che eccellente. Il Twiga rimane aperto come ristorante fino alla seconda settimana di settembre”.

Nonostante la pandemia ancora in corso, Nek ha deciso di tornare sul palco con una serie di concerti che ha tenuto in acustico e organizzati nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio. Sorprende, quindi, che proprio Filippo Neviani sia stato sbadato nell’esibirsi in mancanza del rispetto delle regole (qui il video), che aveva invitato a seguire come testimonial dell’AUSL della sua provincia.