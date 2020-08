Le serie tv su Prime Video a settembre, da The Boys 2 e Doom Patrol 2 ai cult da riscoprire

Proprio come Netflix, Sky e Apple, anche Amazon propone agli abbonati più di un’interessante novità per superare la fine dell’estate. La prima fra le nuove serie tv su Prime Video a settembre 2020 è The Boys, disponibile dal 4 settembre con gli episodi della seconda stagione. In questo capitolo ancora più folle i Boys sono in fuga dalla legge e i Supes continuano a dar loro la caccia, mentre cercano disperatamente di riunirsi e combattere la Vought. Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) rimangono nascosti nel tentativo di adattarsi a questa nuova normalità, mentre Butcher (Karl Urban) sembra introvabile.

Starlight (Erin Moriarty), intanto, cerca di ritagliarsi un nuovo ruolo nei Seven, dato che che Homelander (Antony Starr) punta ad acquisirne il controllo completo. Il suo potere è minacciato dall’arrivo nel team di Stormfront (Aya Cash), una nuova Supe esperta di social media e anche lei con le proprie mire. C’è poi l’incombente minaccia dei Supervillain, con la Vought che prova a sfruttare a proprio vantaggio la paranoia della nazione.

Tra i Supes dei Sette figurano anche Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell). Il cast della seconda stagione comprende inoltre i volti noti di Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins e Giancarlo Esposito, ancora una volta nel ruolo del capo della Vought, Stan Edgar.

Si passa poi al 25 settembre per Fernando, una docuserie Amazon Exclusive in cui si ripercorrono le tappe principali della carriera di Alonso, due volte Campione del mondo di Formula 1. Nei suoi cinque episodi la serie esplora passione del pilota per le competizioni ai massimi livelli e la sua determinazione assoluta a vincerle. Si osservano così le gare sui più importanti circuiti internazionali, come la 500 miglia di Indianapolis o la 24 ore di Le Mans, fino alla prima esperienza al Rally di Dakar a gennaio.

Fernando offre dunque agli spettatori e ai fan del campione un accesso senza precedenti al suo mondo personale. Nel documentario è immortalata anche la cerchia più ristretta delle persone a lui vicine, come il manager Luis García Abad, la sorella Lorena Alonso, la compagna Linda Morselli e colleghi come Carlos Sainz, grazie ai quali si riesce a conoscere l’uomo dietro al pilota.

Un’altra novità fra le serie tv su Prime Video a settembre è la seconda stagione di Doom Patrol, disponibile dal 28 del mese. La serie reinventa uno dei più strani gruppi di eroi della DC: Robotman alias Cliff Steele (Brendan Fraser), Negative Man alias Larry Trainor (Matt Bomer), Elasti-Woman alias Rita Farr (April Bowlby) Crazy Jane (Diane Guerrero) e Cyborg alias Victor Stone (Joivan Wade). Ciascuno di essi ha subito un orribile incidente dal quale sono scaturite abilità sovrumane, ma che li ha anche lasciati sfregiati e sfigurati.

Il team, traumatizzato e oppresso, ha trovato un proprio scopo grazie allo scienziato pazzo Niles Caulder alias The Chief (Timothy Dalton), impegnato in indagini sui fenomeni più strani. Dopo la sconfitta di Mr. Nobody (Alan Tudyk) i Doom Patrol in miniatura si vedono bloccati sulla pista di auto da corsa giocattolo di Cliff. Ognuno di essi affronta in modo diverso il tradimento di The Chief, cerca di superare i traumi passati e si riunisce attorno al nuovo membro della famiglia, Dorothy Spinner (Abigail Shapiro, guest star ricorrente nella serie), la figlia di Caulder, i cui poteri misteriosi potrebbero portare alla fine del mondo.

Fra le novità in arrivo su Prime Video anche alcuni film originali. Si tratta di My Spy, con Dave Bautista (3 settembre); All In: The Fight For Democracy (18 settembre); The Postcard Killings, con Jeffrey Dean Morgan, Famke Janssen e Cush Jumbo (25 settembre).

Le serie non originali in arrivo su Prime Video nelle prossime settimane sono invece Buffy, L’Ammazzavampiri (sette stagioni, primo settembre); Call the Midwife (5 stagioni, primo settembre); Lost (sei stagioni, primo settembre); The Americans (sei stagioni, primo settembre); Criminal Minds (stagione 14, 7 settembre); Fargo (tre stagioni, 9 settembre); The Good Fight (stagione 2, 12 settembre); Fear The Walking Dead (stagione 2, 12 settembre), Bones (12 stagioni, 15 settembre); Le Avventure di Lupin III (prima stagione, 15 settembre); Le Nuove Avventure di Lupin III (quattro stagioni, 15 settembre); Lupin, L’Incorreggibile Lupin (prima stagione, 15 settembre); I Griffin (stagione 17, 16 settembre).