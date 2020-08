Le serie tv su Netflix a settembre da Away con Hilary Swank a Ratched di Ryan Murphy

La fine dell’estate accelera il ritmo delle nuove uscite in streaming, come dimostra la lunga lista di serie tv su Netflix a settembre 2020. Il 3 settembre si parte con la prima stagione de Il Giovane Wallander. Tratta dai besteller di Henning Mankell, la serie è una reinterpretazione in chiave moderna della figura del detective Kurt Wallander, alle prese con una Svezia sempre più violenta. Incapace di salvare una giovane vita da un’aggressione brutale, Wallander deve imparare a convivere con il senso di colpa per riuscire a risolvere il caso. Adam Pålsson, Leanne Best e Richard Dillane sono fra gli interpreti principali.

In arrivo il 3 settembre anche la prima stagione di Was It Love?, drama coreano romantico con Song Ji-hyo, Son Ho-Jun, Song Jong-ho. La storia è quella di una madre single che, dopo anni vissuti in solitudine, riscopre sé stessa e l’amore grazie all’arrivo nella sua vita di quattro uomini molto diversi fra loro.

Tra le nuove serie tv su Netflix a settembre spicca poi Away, dramma epico emozionante e commovente in cui si celebrano gli incredibili progressi che gli esseri umani sono in grado di raggiungere e i sacrifici personali che devono compiere lungo il cammino.

Mentre si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, l’astronauta statunitense Emma Green (Hilary Swank) deve infatti accettare di lasciare il marito (Josh Charles) e la figlia adolescente (Talitha Bateman) proprio quando hanno maggiore bisogno di lei. Il viaggio nello spazio diventa sempre più movimentato e contemporaneamente si complicano i rapporti tra gli astronauti e gli effetti della distanza dai propri cari rimasti sulla Terra. Away debutta su Netflix il 4 settembre.

Si passa poi al 10 settembre per Julie and The Phantoms, nuova serie musicale del coreografo Kenny Ortega. Al centro degli eventi la storia della liceale Judy (Madison Reyes), che a causa della perdita della mamma sente spegnersi la passione per la musica. Quando però nel vecchio studio musicale della madre appaiono i fantasmi di tre incredibili musicisti del 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner), il mondo interiore di Julie si risveglia e la giovane recupera l’ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni. Sempre più presa dall’amicizia con i tre artisti, Julie si lascia convincere a creare una nuova band insieme a loro: Julie and the Phantoms.

Disponibile su Netflix dal 10 settembre anche la seconda stagione di The Gift, serie turca incentrata sulla giovane pittrice Atiye e sul suo misterioso collegamento con il tempio più antico del mondo, Göbekli Tepe. È proprio questo insospettabile legame a mettere la protagonista sulle tracce del proprio passato. I protagonisti sono Beren Saat e Mehmet Günsür.

Le novità del settembre di Netflix comprendono anche la seconda stagione di Altro Che Caffè, in uscita l’11 del mese. La serie segue le vicende di uno sfortunato imprenditore, il quale scopre che in Francia la cannabis diventerà legale e decide così di trasformare la macelleria di famiglia in un caffè che vende marijuana. Fra gli interpreti principali figurano Jonathan Cohen, Gérard Darmon, Julia Platon.

L’11 settembre debutta anche The Duchess: Katherine Ryan ne è produttrice esecutiva, autrice e protagonista. La sua prima serie sceneggiata segue le scelte forti e problematiche di una madre single moderna e controcorrente a Londra. La figlia Olive è il suo più grande amore, perciò la donna valuta se avere un altro figlio dal suo acerrimo nemico: il padre della bambina. Meglio lasciare o raddoppiare?

Fra le nuove serie tv in arrivo su Netflix a settembre spicca poi la terza e ultima stagione di Baby. Nei nuovi episodi la verità affiora e sconvolge il mondo dei protagonisti, costretti a fare i conti con le loro azioni, in una storia fortemente ispirata a un evento della vita reale che ha scosso la coscienza delle persone. L’amicizia tra Chiara e Ludovica è messa in seria discussione.

Le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre, anche se le reazioni dei genitori saranno diverse. Ci sarà, infatti, chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine. La terza stagione di Baby debutta il 16 settembre e conta sul ritorno dell’intero cast principale.

Disponibile dal 16 settembre anche la seconda stagione di Criminal: Regno Unito. Si tratta di una serie police procedural con una caratteristica particolare: tutte le scene si svolgono all’interno di una sala interrogatori. Questa drammatica versione ridotta all’osso del gioco del gatto col topo si focalizza sull’intenso scontro mentale tra l’agente di polizia e la persona sospettata. Gli interpreti del cast fisso sono Katherine Kelly, Lee Ingleby, Nicholas Pinnock, Mark Stanley, Rochenda Sandall e Shubham Saraf.

Tra le novità più attese del mese anche Ratched, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan e incentrata sulla genesi del personaggio di Ratched, infermiera in un istituto psichiatrico e co-protagonista del film cult Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo. La trama si snoda a partire dal 1947, quando Mildred Ratched inizia a lavorare in un ospedale psichiatrico in cui vengono condotti nuovi e inquietanti esperimenti sulla mente umana.

Mildred, impegnata in una missione clandestina, col tempo riesce a infiltrarsi sempre di più nel sistema sanitario mentale. Il suo aspetto elegante cede il passo a una realtà molto oscura, prova del fatto che i mostri possono non solo nascere, ma anche essere creati. Nel cast della serie, in uscita il 18 settembre, spiccano Sarah Paulson, Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Finn Wittrock e Vincent D’Onofrio.

Si chiude il 25 settembre con la seconda stagione di Sneakerheads, in cui Devin (Allen Maldonado), ex patito di sneaker trasformatosi in padre a tempo pieno, decide di rimettersi in gioco ma perde 5.000 dollari dopo essersi lasciato attrarre dai piani del vecchio amico Bobby (Andrew Bachelor). Nel tentativo di recuperare i soldi perduti prima di essere scoperto dalla moglie, Devin chiede aiuto a un improbabile gruppo di fanatici delle scarpe da ginnastica e si mette alla ricerca delle inafferrabili Zero, santo Graal dei modelli più rari.

Le novità di settembre firmate Netflix comprendono inoltre una serie di film originali, fra cui Freaks (2 settembre), Love, Guaranteed (3 settembre), Sto Pensando di Finirla Qui, di Charlie Kaufman (4 settembre), Donne ai Primi Passi (9 settembre), So Much Love To Give (9 settembre), La Babysitter: Killer Queen (10 settembre), Le Strade del Male (16 settembre), Enola Holmes, con Millie Bobby Brown e Henry Cavill (23 settembre), The Boys in the Band, di Ryan Murphy e con Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Boner, Andrew Rennells.