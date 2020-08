Le nuove serie tv su Sky a settembre, da Perry Mason a I Know This Much Is True

Il concludersi dell’estate fa spazio a un ventaglio di nuovi e attesissimi debutti per gli abbonati Sky e NOW TV. La prima fra le nuove serie tv su Sky a settembre 2020 è Yellowstone, disponibile con un episodio a settimana su Sky Atlantic e NOW TV a partire dal 2 settembre. La serie di Taylor Sheridan, un enorme successo di pubblico negli Stati Uniti, si è affermata come un vero e proprio fenomeno di costume.

Il merito va al fascino di un’epopea neo-western in cui le storie della famiglia protagonista, i Dutton, nutrono e sono nutrite dal legame viscerale che possiede con lo sterminato appezzamento di terra di cui è proprietaria. Yellowstone è un dramma familiare avvincente che mette in scena un’America inedita e riporta in tv il premio Oscar Kevin Costner. Al suo fianco nel cast anche Danny Huston, Luke Grimes, Wes Bentley, Kelly Reilly.

Un’altra grande novità del settembre di Sky Atlantic e NOW TV è il remake Perry Mason – già rinnovata per una seconda stagione –, in partenza l’11 settembre e di ritorno ogni venerdì con un nuovo episodio. La serie HBO rivisita con maestria uno dei personaggi più popolari del mondo della letteratura e del piccolo schermo presentandone un’immagine inedita e sorprendente. Racconta così gli inizi della carriera di Mason, interpretato da Matthew Rhys e rappresentato per la prima volta nei panni di investigatore privato e non ancora di avvocato.

L’indagine di cui si occupa nella prima stagione riguarda il rapimento e l’uccisione di un bambino, un caso controverso e che promette di scuotere tutta Los Angeles. Nel cast anche Tatiana Maslany e John Lithgow. Il progetto, prodotto da Robert Downey Jr. e dalla moglie Susan Downey, è un raffinato noir che il Guardian ha definito intenso, sbalorditivo e macabro, e che secondo IndieWire costituisce probabilmente la miglior serie tv mai realizzata.

Il calendario delle nuove serie tv su Sky a settembre si arricchisce poi di Petra, attesa su Sky Cinema Uno a partire dal 14 settembre. La storia, ispirata ai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett, è quella di Petra Delicado (Paola Cortellesi), una donna libera e svincolata dai cliché, un’ispettrice della mobile di Genova con due matrimoni falliti alle spalle e ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.

Nella serie, diretta da Maria Sole Tognazzi, l’ispettrice lascia il lavoro nelle retrovie ritrovandosi catapultata in prima linea per tentare di risolvere dei casi di omicidio e violenza. Al suo fianco Antonio Monte (Andrea Pennacchi), poliziotto vecchio stampo vicino alla pensione, dotato di buon intuito e dispensatore di saggezza.

Nel settembre di Sky Atlantic spicca infine I Know This Much Is True – Un Volto, Due Destini, la drammatica miniserie HBO tratta dall’omonimo romanzo di Wally Lamb – La Notte e il Giorno il titolo italiano – e con Mark Ruffalo nei panni dei gemelli Dominick e Thomas Birdsey. I due uomini, legati da vicende familiari complesse e dolorose, lottano per sopravvivere in una piccola cittadina del Connecticut.

Thomas soffre di schizofrenia paranoide e Dominick – che ha a sua volta alle spalle un tragico passato – passa buona parte della vita a prendersi cura di lui, tentando al contempo di scoprire la verità sulla storia della sua famiglia. Nel cast anche Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Rosie O’Donnell e Marcello Fonte. La serie parte su Sky Atlantic il 22 settembre e prosegue con un episodio a settimana.

Fra le serie tv in arrivo su Sky in autunno, esposte in dettaglio nella nostra guida, figurano inoltre We Are Who We Are – debutto televisivo di Luca Guadagnino –, Lovecraft Country e la miniserie The Undoing, con Nicole Kidman e Hugh Grant.