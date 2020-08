Noah Schnapp di Stranger Things si difende dalle accuse di razzismo dopo un video trapelato in rete

Non c’è pace sui social per Noah Schnapp di Stranger Things: dopo i tweet con contenuti razzisti apparsi sul suo profilo Twitter, che l’attore ritiene sia stato hackerato, il giovane interprete della serie Netflix è tornato in tendenza sui social quando molti utenti hanno iniziato a utilizzare l’hashtag #NoahSchnappIsOverParty per sanzionare un altro comportamento ritenuto deprecabile.

La vicenda nasce dalla circolazione online di un video che ritrae Noah Schnapp in auto con amici mentre canta la canzone Freaky Friday di Lil Dicky feat. Chris Brown, che nel ritornello contiene più volte l’epiteto razzista “nigga” (“negro”).

La diffusione rapita del video e le proteste montate in rete hanno spinto l’attore a rilasciare una dichiarazione in cui nega di aver usato in quel video la parola incriminata, la “n word”, e ha sostenuto di averla sostituita con “neighbor”, “vicino di casa”.

Sul suo profilo Instagram è apparsa la sua autodifesa.

Ciao ragazzi, recentemente un video della scorsa estate che mi ritrae ballare e cantare una canzone mentre uso la parola “vicino” anziché la “parola n”. Non direi mai la “parola n” e non sono il tipo di persona. Sinceramente non ho mai usato quella parola in vita mia. Usare la parola “vicino” in quella canzone era solo qualcosa che io e i miei amici del campeggio facevamo. Spero che capiate tutti che non potrei mai nemmeno pensare di farlo. Inoltre i miei amici non pubblicherebbero mai un video, né mi sosterrebbero, se pronunciassi un insulto senza esitazione. Mi scuso per aver usato una parola sostitutiva. Non sta a me usarne una e dovrei tenere la bocca chiusa. capisco perché è considerato offensivo e mi dispiace tanto.

@noahschnapp / Instagram

Meno di due settimane fa Noah Schnapp ha detto ai suoi follower che il suo account Twitter era stato violato, dopo che sulla sua pagina sono emersi diversi tweet dal contenuto offensivo e riferimenti a “pensieri suicidi“.

Ecco il video in questione e quello della canzone di Lil Dicky.