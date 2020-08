Chicago PD 6 non va in onda oggi, quando arriveranno i nuovi episodi?

Chicago PD 6 non va in onda oggi, 25 agosto, e lo stesso succederà anche nelle prossime settimane visto che proprio martedì scorso si è conclusa la corsa dei nostri amati protagonisti. Dopo tanta attesa, gli episodi che compongono la sesta stagione della serie, sono davvero volati e da questa sera, al martedì, dovremo fare a meno dei protagonisti e delle loro storie almeno fino alla prossima estate quando Italia1, salvo cambiamenti, piazzerà in prima serata gli episodi della settima stagione con quasi due anni di ritardo rispetto alla messa in onda americana.

Chicago PD 7 è composta da 20 episodi ed è andata in onda fino allo scorso aprile negli Usa e fino a giugno ha fatto lo stesso anche in Italia su Mediaset Premium e Sky. La stagione è stata più corta per via di quello che è successo con il Covid 19 e la Pandemia in corso che ha spinto i set a chiudere i battenti in anticipo. Dopo lo stop il finale vero e proprio della serie è stato rimandato a tempo migliori con la speranza di poter mettere tutto insieme nei primi episodi già annunciati dell’ottava stagione.

Ecco un trailer con un primo sguardo alla nuova stagione:

È solo questione di tempo prima che Halstead (Jesse Lee Soffer), Burgesse il resto dell’equipaggio dell’intelligence tornino sui nostri schermi ma l’attesa quest’anno sarà più lunga del solito proprio per via della Pandemia che sta rallentando il ritorno sul set. Proprio in questi giorni si sta lavorando al ritorno sul set per le riprese, per Chicago PD e il resto dei procedurali di successo di Dick Wolf rimangono sospesi alla fine di agosto.

Molte domande sono rimaste in sospeso a cominciare da Atwater (LaRoyce Hawkins), che probabilmente si troverà a scontrarsi con altri agenti di polizia del CPD la prossima stagione mentre bisognerà trovare posto per Upton (Tracy Spiridakos) di ritorno dopo che Voight l’ha mandata a New York per lavorare con l’FBI per alcune settimane e farla tornare sulla retta via. Cos’altro succederà?

Chicago PD è stata rinnovata per altre tre stagioni insieme a Chicago Fire e Chicago Med quindi avremo ancora modo di vedere nuovi episodi, per il momento quelli della settima stagione arriverà su Italia1 solo la prossima estate, il resto lo vedremo strada facendo.