Aggiornamento Fall Guys 1.06, le novità introdotte con l’update

L’aggiornamento di Fall Guys 1.06 è arrivato nelle ultime ore. Come ogni update, diverse le cose che gli addetti ai lavori hanno provveduto a sistemare. Lo scopo è, come di consueto, quello di creare un ambiente di gioco adatto a soddisfare le esigenze ludiche di una community sempre maggiore.

L’esordio del titolo in formato gratuito all’interno della Instant Game Collection di PS Plus ha senza dubbio giovato in questi termini. Milioni gli utenti che non hanno perso tempo a rinfoltire i ranghi della produzione targata Mediatonic. Che a sua volta si è trovata sostanzialmente costretta a rimboccarsi le maniche per rispondere attivamente alle richieste dei fan.

E la risposta arriva per l’appunto, ancora una volta, con l’aggiornamento di Fall Guys 1.06. Quali sono gli aspetti su chi si sono concentrati i ragazzi del team di sviluppo?

Aggiornamento Fall Guys 1.06, cosa cambia?

A finire nel mirino di Mediatonic sono diverse feature. In primo luogo, non verranno più avviati round a squadre qualora il numero di partecipanti sia dispari. Un’eventualità che infastidiva non poco le squadre in inferiorità numerica, visto l’evidente svantaggio che il tutto finiva per creare in game.

Importante introduzione con l’aggiornamento di Fall Guys 1.06 è poi quella della personalizzazione dei comandi su PS4. Questa consentirà di apportare modifiche ai setting classici, in modo da aumentare il senso di comfort dei giocatori.

Anche alcune modalità di gioco hanno subito una revisione. Parliamo di Jump Showdown e Slime Climb, che con la patch vedranno risolversi alcuni bug piuttosto sfruttati dagli utenti incoronatisi furbetti della situazione.

Ovviamente siamo soltanto all’inizio di una carriera videoludica che, per Fall Guys, promette grandi cose. E le prossime settimane e i prossimi mesi non mancheranno di veder comparire online nuovi aggiornamenti che vadano a limare ulteriormente le asperità del gioco. Siamo potenzialmente di fronte a un nuovo fenomeno di costume, se supportato adeguatamente dal team di sviluppo.

