In probabile ritardo il Huawei Mate 40: quanto bisognerà aspettare

Si avvicina il momento della presentazione dei Huawei Mate 40, serie tradizionalmente presentata nel mese di settembre, che quest’anno potrebbe slittare ad ottobre. Come riportato da ‘Huawei Central‘, questo è quanto suggerisce il noto leaker Digital Chat Station, che ha anche affermato che i modelli previsti dovrebbero essere quattro. Non è difficile ipotizzare a quali possano corrispondere, vale a dire Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design. Se tutto fosse andato come da copione, e quindi al netto degli strascichi generati dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, la serie dei Huawei Mate 40 sarebbe di certo stata presentata ad inizio settembre, a margine dell’IFA 2020 di Berlino, seguita dal lancio di EMUI 11 con Android 11 nel corso dell’evento HDC 2020.

华为Mate40系列四款新机,暂定10月发布[二哈] — Digital Chat Station (@StationChat) August 23, 2020

In ogni caso, non dovrebbero esserci particolari ritardi da parte della serie dei Huawei Mate 40, che saranno equipaggiati con i Huawei Mobile Services in luogo dei servizi Google (sarebbe impensabile il contrario dal momento che, rispetto alla serie dei Huawei Mate 30 dello scorso anno, la situazione legata al ban USA è addirittura peggiorata). Molti ancora non riescono ad accettare l’idea di lasciarsi alle spalle i Google Mobile Service, tuttavia degnamente sostituiti dai HMS.

Di questi tempi non ci si aspetta certo mosse diverse da parte del produttore cinese, che non può fare altro che accrescere i già ricchi servizi offerti dallo store proprietario (l’OEM si è più mobilitato per ridurre nel minor tempo possibile il gap rispetto al Google Play Store, di cui purtroppo i suoi nuovi smartphone sono ormai sprovvisti, almeno dalla serie dei Huawei Mate 30 in poi). Saremo felici di darvi altre notizie non appena disponibili, fermo restando che la presentazione dei Huawei Mate 40 verrà quasi certamente spostata al prossimo ottobre. Se volete farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.