Quando arriva il bonus 1000 euro di maggio ed a chi spetta l’erogazione

Il decreto agosto, entrato in vigore dal giorno 15, ha predisposto l’erogazione del bonus 1000 euro di maggio per liberi professionisti e partite IVA: la prima cosa che ci si chiede è quando l’agevolazione arriverà per la platea composta idealmente da circa 530 mila lavoratori autonomi (sempre che lo richiedano tutti gli aventi diritto), così da poter vedersi accreditare l’ultimo incentivo previsto dal Governo Conte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Come riportato da ‘quifinanza.it‘, la situazione vigente è davvero particolare, dal momento che a partire dal 18 agosto è nuovamente possibile licenziare.

Il bonus 1000 euro di maggio, proprio come gli altri incentivi erogati, non forma base imponibile a fini fiscali, e spetta anche a quelli che hanno provveduto a chiudere la partita IVA entro il 31 maggio 2020. Alcuni professionisti lo hanno già ricevuto, dal momento che l’erogazione avviene in via automatica per gli utenti che hanno già presentato la domanda gli scorsi mesi. I lavoratori autonomi che, invece, non avessero mai fatto richiesta per l’indennità Covid, o che hanno cessato l’attività entro il 31 maggio 2020, potranno presentare la propria domanda per il bonus 1000 euro di maggio non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ovvero dal 15 agosto al 14 settembre.

Se vi state chiedendo anche voi quando arriva il bonus 1000 euro di maggio per lavoratori autonomi e liberi professionisti sappiate che, come sopra vi dicevamo, alcuni lo stanno già ricevendo (in particolare i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPGI, la cassa previdenziale privata dei giornalisti), e che quindi potrebbe essere solo questione di pochi giorni prima di vedervelo accreditare direttamente sul vostro conto corrente (parliamo ovviamente per gli aventi diritto). Un discorso che riprenderemo senz’altro al bisogno, invitandovi ad interagire con noi attraverso il box dei commenti laddove voleste rivolgerci qualche particolare domanda.