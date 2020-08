Dal 21 agosto i Samsung Galaxy Note 20 in Italia: link acquisto su Amazon

Oggi 21 agosto è il giorno della disponibilità in Italia dei Samsung Galaxy Note 20, a distanza di poche settimane dal lancio. Il dispositivo è disponibile nei modelli base 4G e 5G, e nella variante Ultra 5G, a propria volta nei tagli di memoria da 256 e 512GB. Potete trovare tutte le versioni nella pagina dello store ufficiale del colosso di Seul, consultabile a questa pagina (ovviamente anche in ogni colorazione possibile).

I prezzi di listino sono quelli già annunciati dal produttore asiatico, vale a dire 979 e 1079 euro rispettivamente per i Samsung Galaxy Note 20 4G e 5G, e 1329 e 1429 euro per i Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G da 256 e 512GB (quest’ultimo in esclusiva sullo shop Samsung). Non avete intenzione di spendere tanto e vi farebbe piacere risparmiare già qualcosa? Gli sconti sono già disponibili su Amazon, anche se in forma limitata. Il Samsung Galaxy Note 20 4G, per esempio, sarà effettivamente acquistabile dal 28 gosto, mentre gli altri modelli verranno spediti dal 30.

Vi lasciamo in basso ai tradizionali pulsanti che vi daranno accesso alle pagine di acquisto di tutti i modelli annunciati dal colosso di Seul lo scorso 5 agosto, pur restando sicuri che nel giro di pochi giorni il prezzo calerà ancora, come succede puntualmente per tutti gli smartphone Android (meno per quelli iOS, se non a distanza di qualche tempo, e comunque non prima che ne venga presentata la generazione successiva). In ogni caso, sappiate che oggi 21 agosto è la giornata del debutto ufficiale in Italia dei Samsung Galaxy Note 20 4G e 5G, oltre che del Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, disponibile nei tagli di memoria da 256 e 512GB (quest’ultimo, però, come già accennato sopra, solo tramite esclusiva dello shop Samsung). Se avete altre domande da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione per ogni chiarimento desideriate.

