Probabile anticipo dei Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G: le ultime

Saranno probabilmente presentati con un certo anticipo i Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G, almeno stando a quanto rivelato da Jon Prosser su Twitter. Il leaker fa riferimento alle date fornite dai sistemi per i due googlefonini: il giorno designato dovrebbe essere il 30 settembre per entrambi i telefoni, ad eccezione della colorazione bianca del Pixel 4a 5G, che dovrebbe arrivare ad ottobre, e quindi con un po’ di ritardo rispetto agli altri modelli (anche se non chissà quanto).

Non sappiamo ancora dirvi se il riferimento di cui sopra sia alla data di presentazione o di effettiva disponibilità dei prodotti, anche se, a ben rifletterci, resta più probabile questa seconda ipotesi visto che sembrerebbe strano pensare che il colosso di Mountain View possa presentare due semplici colorazioni diverse in date separate (cosa che, in effetti, risulterebbe parecchio strana e senza un senso preciso). Così facendo Big G anticiperebbe di circa un mese l’appuntamento con il suo solito evento di lancio, spostando l’uscita dei Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G al 30 settembre, e non più a metà ottobre con spedizioni per la fine di quello stesso mese (alla fin fine si tratta di un anticipo di una quindicina di giorni o poco più, ma che comunque, siamo sicuri, gli appassionati dei dispositivi Google Experience apprezzeranno senza ombra di dubbio).

I Google Pixel 5, oltre a colorarsi di nero e probabilmente di bianco, saranno disponibili anche nella particolare colorazione verde, che darà seguito alle nuance estrose di cui abbiamo già fatto conoscenza con l’arancione dei Google Pixel 4. Speriamo l’idea non vi dispiaccia, e che le anticipazioni fornite da Jon Prosser su Twitter si rivelino vere. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.