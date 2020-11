Sembra proprio che i Pixel 4 non siano partiti con il piede giusto e ora si registrano anche problemi di scollamento tra il display del nuovo top di gamma e il corpo del telefono nella parte laterale, in prossimità delle cornici– Il tutto dopo che nei giorni scorsi era scoppiato anche il caso di Google Pay non funzionante proprio su questi telefoni. Non sono pochi i primi possessori del telefono che stanno comunicando questo tipo di anomalia ma, allo stesso tempo, Google non è parsa particolarmente preoccupata di quanto riferito dagli utenti.

Le segnalazioni più numerose relative proprio allo scollamento del pannello dello schermo rispetto a tutto il resto del corpo sono presenti sul forum Google. In questo articolo è presente anche un esempio di quanto starebbe avvenendo su diversi esemplari del telefono lanciato in questo autunno.

Come ben visibile, almeno in alcuni casi, la fessura tra il display e il resto del corpo è pure abbastanza vistosa. Di qui il timore, per tanti possessori dei nuovi Pixel 5, che ci sia la possibile infiltrazione di polvere e comunque che l’impermeabilità del dispositivo sia messa a rischio.

Sulla problematica stupisce e non poco la risposta Google. Attraverso canali ufficiali, da Mountain View fanno sapere che quanto accade ad alcuni esemplari del nuovo modello di googlefonino rientra nella norma. Esaminati i dati sul controllo qualità in fabbrica, viene confermato che la variazione della distanza tra il corpo e il display è una parte normale del design del tuo Pixel 5. La posizione, inutile dirlo, è abbastanza dubbia per molti, visto che su alcune unità più di altre, la fessura appare fin troppo vistosa.

Di certo è auspicabile che in casa Google la questione sia affrontata in maniera più approfondita. I problemi odierni dei Pixel 5 non possono di certo ricondursi ad un normale processo di fabbricazione e per questo motivo, le unità interessate dovrebbero invece essere accolte e in garanzia ed esaminate.