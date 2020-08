Dopo Dark, il thriller Biohacker è la nuova scommessa tedesca di Netflix

La serie tv Biohacker, nuovo thriller scientifico tedesco, sarebbe dovuta debuttare su Netflix ad aprile 2020. Tuttavia, pur non trattando temi strettamente legati a una pandemia, Netflix e gli autori hanno preferito rimandarne l’uscita ed evitare l’eventuale turbamento dovuto a una particolare scena della serie. Dopo il grande successo di Dark, la nuova scommessa tedesca della piattaforma si svela al pubblico giovedì 20 agosto, portando sullo schermo un thriller avvincente e dai ritmi serrati, una storia di amicizia, amore e vendetta nella cornice della vita spensierata di una studentessa e di tecnologie rivoluzionarie di biohacking.

Cosa succederebbe se alcuni studenti sperimentassero in segreto tecnologie di biohacking che potrebbero cambiare l’umanità? Per rispondere a questa domanda Biohacker segue da vicino la giovane Mia, studentessa al primo anno della prestigiosa facoltà di medicina di Friburgo. Il suo interesse al biohacking non si limita però alla scienza, poiché tenta inoltre di ottenere la fiducia della nota professoressa Tanja Lorenz.

Per far luce sulla morte misteriosa del fratello, Mia si addentra nell’oscuro e pericoloso mondo degli esperimenti genetici illegali. Le cose si complicano dopo l’incontro con il geniale biologo Jasper e il tormentato coinquilino Niklas. A questo punto, infatti, Mia è obbligata a scegliere fra principi ed emozioni, fra la vendetta in nome della famiglia e la protezione dei suoi nuovi amici.

Nel cast di Biohacker su Netflix figurano Luna Wedler (Mia Akerlund), Thomas Prenn (Niklas), Adrian Julius Tillmann (Jasper), Jessica Schwarz (Tanja Lorenz), Zeynep Bozbay (Petra Eller), Caro Cult (Lotta), Eleonore Daniel (Heike), Sebastian Jakob Doppelbauer (Ole), Jing Xiang (Chen-Lu), Benno Furmann (Andreas Winter).

I sei episodi di Biohacker sono disponibili in streaming su Netflix. La serie è creata e diretta da Christian Ditter – già regista e produttore esecutivo della serie Netflix Girlboss –, che ne anticipa i misteri chiedendo:

Cosa accade quando persone normali come noi devono affrontare cose più grandi di loro? Cosa faresti per soddisfare il desiderio di fama o persino di vendetta? Dove tracciamo i confini morali ed etici? Qual è il significato di biologia sintetica, biohacking e bodyhacking? E cosa succede quando Jessica Schwarz e Luna Wedler si affrontano nei ruoli di professoressa e matricola? Tutte queste domande troveranno finalmente una risposta con l’esordio internazionale di Biohacker su Netflix il 20 agosto.