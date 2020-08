Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati, la coppia di Riverdale scoppierà anche sul set?

Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati e quando queste cose accadono i fan sanno bene che l’addio non sarà fine a sé stesso. Le voci di una rottura per la coppia di Riverdale circolano ormai da mesi e, a quanto pare, erano fondate visto che lo stesso Cole qualche ora fa ha usato i social per confermarle. Non solo i due si sono lasciati definitivamente ma la loro crisi era iniziata già all’inizio di quest’anno per poi portare alla rottura lo scorso marzo.

Secondo alcuni la loro crisi si era già proiettata nella vita dei loro personaggi in Riverdale e un allontanamento tra Jug e Betty, se così fosse cosa dobbiamo attenderci dalla quinta stagione? Proprio in questi giorni gli attori si stanno preparando all’inizio delle riprese che dovrebbe essere programmato per l’inizio di settembre e, intanto, hanno pensato bene di usare i social per annunciare la rottura ai fan e al pubblico che da anni li segue dentro e fuori dal set.

In particolare, dopo alcuni piccoli lapsus arrivati nelle ultime interviste di Lili Reinhart, è stato Cole Sprouse a confermare la rottura pubblicando una foto della sua compagna e collega sui social e spiegando: “Lili ed io ci siamo inizialmente lasciati prima a gennaio poi la separazione definitiva c’è stata a marzo. Che incredibile esperienza ho vissuto. Mi sentirò sempre fortunato e grato di aver avuto la possibilità di innamorarmi. Le auguro tutto l’amore e la felicità possibili d’ora in avanti.Questo è tutto quello che dirò sull’argomento, qualsiasi altra cosa sentiate non avrà importanza”.

La loro separazione sul set potrebbe essere aiutata anche dall’annunciato salto temporale di cui Lili Reinhart ha parlato proprio durante la sua ultima intervista al “Jimmy Fallon Show” in cui ha rivelato che le toccherà prestare il volto ad una sua versione più adulta: “Sarà bello calarsi nei panni di adulti. Questa cosa mi manda fuori di testa. Per la quinta stagione faremo un salto nel futuro di 7 anni. Sono eccitata da questa novità, sarà bello recitare il ruolo di un’adulta e per la serie sarà quasi un nuovo inizio”.

Questo nuovo inizio passerà anche dall’addio di Jug e Betty? I fan temono proprio di sì.