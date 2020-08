Annullato il concerto dei Guns N’ Roses a Firenze Rocks: info sul rimborso dei biglietti

Il concerto dei Guns N’ Roses a Firenze Rocks è annullato. Ad annunciarlo sono gli organizzatori questa mattina che chiedono ai fan di pazientare ancora qualche settimana per avere informazioni utili per la richiesta del rimborso dei biglietti.

Il concerto dei Guns N’ Roses a Firenze Rocks originariamente previsto alla Visarno Arena per il 12 giugno 2020 è stato cancellato. L’evento non si è tenuto a giugno a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ma era attesa la sua riprogrammazione.

Lo spettacolo, l’unico in Italia per la band, non potrà invece essere recuperato per motivi non dipendenti dalla volontà degli organizzatori.



Firenze Rocks comunica sui social che purtroppo non è stato possibile riprogrammare la data e che procederà al rimborso integrale dei biglietti acquistati dai fan dei Guns N’ Roses.



Tutte le informazioni relative ai rimborsi saranno comunicate entro il 10 settembre, in attesa di indicazioni più precise dal Governo sull’applicazione della legge 77 del 17 luglio 2020, quella che ha convertito in legge il decreto del 19 maggio 2020, n. 34, con opportune modifiche. La legge è relativa alle misure precauzionali per contenere l’emergenza sanitaria ma parla anche di sostegno al lavoro e all’economia per far fronte all’emergenza economica causata dal Covid-19.

Ciò che è certo, dunque, alla data odierna, è che i Guns N’ Roses non saranno a Firenze Rocks il prossimo anno e al momento non sono noti altri appuntamenti live del gruppo nella penisola.

Da parte dell’organizzazione la richiesta è quella di avere ancora un po’ di pazienza: bisognerà attendere fino a settembre per ottenere informazioni utili ai fini della richiesta di rimborso dei titoli d’ingresso già in possesso dei fan.

La comunicazione ufficiale sull’annullamento del concerti dei Guns N’ Roses a Firenze Rocks: