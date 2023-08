Il nuovo singolo dei Guns N’ Roses è arrivato. Perhaps, questo il titolo, era stato oggetto di controversie dopo il presunto leak comparso sul web – un fenomeno oltremodo diffuso da sempre – e per questo motivo di panico tra gli stessi componenti della band. Tuttavia, il motivo è comprensibile: Perhaps, proprio come Absurd e Hard Skool, è nato come mattoncino dell’album Chinese Democracy e poi messo da parte.

Tornando al leak, il nuovo singolo dei Guns N’ Roses sarebbe dovuto uscire venerdì 11 agosto, ma qualcuno lo aveva fatto trapelare nei TouchTunes di alcuni negozi, con i fan visibilmente sorpresi dalla possibilità di ascoltare nuova musica di Axl Rose e soci, proprio come annunciato da Slash nei mesi precedenti.

Secondo fonti indiscrete, ciò era dovuto a quanto accaduto durante il soundcheck del concerto del 5 giugno a Tel Aviv. Sul palco, durante le prove, la band aveva eseguito proprio Perhaps in anteprima e i fan accalcati all’esterno della location non avevano perso tempo: tirati fuori i telefonini, avevano registrato audio e video per catturare l’inedito.

Oggi il nuovo singolo dei Guns N’ Roses è ufficialmente fuori. Ci ritroviamo di fronte a un rock sostenuto ma non esattamente nei canoni dei grandi classici, un mondo che la band ha vissuto intensamente negli anni migliori e di cui oggi non ci rimane che un’infarinatura. Il video ufficiale è stato girato durante il tour, e in qualche occasione possiamo vedere anche Dave Grohl e Tommy Lee.

Axl Rose e soci non fanno più a cazzotti con il mondo: nei frame si abbracciano, sorridono e ammiccano al pubblico, restituendo l’immagine di una manica di ex ragazzi che oggi hanno fatto pace con tutto, anche con i fasti e il caos del passato.

Perhaps I was wrong

When I didn’t see you, hey, hey

Perhaps I was wrong, hey

When I don’t believe you

But how would I know how it feels

Or what it takes to be you

I’ve been so upset

Harboring this hate for days

Hey, my sense of rejection

Hey, hey

Is no excuse for my behavior, hey

You pulled the gun, hey, hey

That shot and crucified my savior

Now he is no more and I am without you

Just like I was before

The way I used to be, hey

What a weight upon your shoulders that you don’t need

My heart bleeds for me

Got a lot more than I bargained for

You’re all alone now

You forgot about the others you were fighting for

You’re all alone

Ooh, sold out to the ones that you once ignored

You’re all alone now

You used to be a little crazy now there’s so much more

You’re all alone

