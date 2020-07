La trama di Vite in Fuga, la fiction con Claudio Gioè e Anna Valle su Rai1 a settembre

Un family thriller ad alta tensione, questo è Vite in Fuga, la fiction che metterà insieme Claudio Gioè e Anna Valle per un totale di sei prime serate di Rai1 a partire proprio da settembre. Toccherà proprio alla coppia di volti noti rompere il ghiaccio lanciando la nuova stagione televisiva che arriva dopo una lunga pausa fatta di repliche, di programmi di attualità legati al Covid e di tanta informazione.

Scritta da Filippo Gravino, Guido Iuculano, Giacomo Bendotti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Davide Serino, Vite in Fuga annovera nel cast anche attori come Giorgio Colangeli, Francesco Arca, Federica De Cola, Tobia De Angelis e Tecla Insolia, con la partecipazione di Barbara Bobulova. La regia è affidata a Luca Ribuoli mentre la produzione è quella di Rai Fiction-Paypermoon Italia. Detto questo non ci rimane da capire qual è la trama della nuova fiction di Rai1 che andrà in onda in sei puntate e che strizzerà l’occhio anche alla cronaca nera italiana senza però riferimenti chiari e annunciati.

Al centro di tutto ci sarà proprio il personaggio di Claudio Gioè ovvero Claudio Caruana, un dirigente del Banco San Mauro di Roma, sposato da vent’anni con Silvia (Anna Valle) e padre di due figli adolescenti, Alessio e Ilaria. La sua perfetta vita cambia quando finisce sotto indagine per uno scandalo finanziario che ha portato al suicidio di alcuni clienti della sua banca e le cose peggiorano quando anche un collega, Riccardo, viene trovato ucciso.

Molti indizi gravano proprio su Claudio che inizia a ricevere ripetute minacce così come accade alla sua famiglia. Sarà questa situazione a spingerlo ad accettare l’aiuto dell’ex responsabile della sicurezza di grande aziende, Cosimo Casiraghi, che gli offrirà un’identità nuova e un futuro da vivere lontano dalla sua città e dai suoi affetti sui monti dell’Alto Adige. Davvero i protagonisti di Vite in Fuga riusciranno a sottrarsi alle intimidazioni e a scoprire la verità sull’omicidio di Riccardo scappando?

Per la prima volta la famiglia Caruana è costretta a vivere davvero insieme, lontana dagli agi e dalle distrazioni di Roma, e a ripartire da zero su tutto e questo porterà a galla non solo alcuni pezzi del puzzle che nessuno conosceva ma anche conflitti, incomprensioni e una serie di sentimenti fino a questo momento inespressi. A Roma, intanto, una poliziotta scomoda dalla vita disastrosa è sulle loro tracce, l’unica convinta che la morte di Claudio sia una bugia usata per la fuga. Come finirà per Claudio e i Caruana?

Salvo cambiamenti, Vite in fuga andrà in onda dal 20 settembre fino all’1 novembre su Rai1.