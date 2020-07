Primi dettagli sulla serie su Francesco Totti, il biopic Sky con Pietro Castellitto

La serie su Francesco Totti inizia a prendere forma. Er Pupone, così soprannominato, sarà il protagonista di un biopic tutto italiano, come annuncia Variety. Il progetto è una miniserie targata Sky Original, composta da sei episodi, che avrà il titolo – ancora provvisorio – Speravo De Mori’ Prima – The Series About Francesco Totti.

Prodotta da Mario Gianani per Wildside, come parte del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, la series è basata sulla biografia Un Capitano di Totti e Paolo Condò, pubblicato da Rizzoli Libri S.p.A.

Secondo Variety, i primi sopralluoghi per le riprese inizieranno a breve a Roma. La serie su Francesco Totti si focalizzerà sugli ultimi due anni del leggendario calciatore romano, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, simbolo della Roma con la maglia giallorossa.

Protagonista è Pietro Castellitto (Non ti muovere) nel ruolo di Totti; nel cast anche Greta Scarano (Suburra: Blood on Rome) nei panni della moglie del calciatore, Ilary Blasi; Monica Guerritore (Un giorno perfetto) interpreta la madre di Totti; e Gianmarco Tognazzi (A casa tutti bene) è Luciano Spalletti, l’ultimo allenatore della Roma quando Totti era ancora un giocatore.

La serie sarà diretta da Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) ed è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Fremantle si occuperà della distribuzione a livello internazionale.

Nicola Maccanico, vicepresidente esecutivo della programmazione Sky Italia, ha dichiarato: “Con questo progetto, in collaborazione con Wildside, vogliamo produrre qualcosa di profondamente radicato nel DNA di Sky: offrire un punto di vista alternativo. Grazie a un cast straordinariamente talentuoso e una sceneggiatura efficace nel tenere insieme l’ironia dell’uomo e l’epopea dell’atleta, la serie ci permetterà di vedere il lato umano di Francesco Totti: importante, coinvolgente e fenomenale come l’artista del calcio che tutti hanno avuto la possibilità di ammirare ”.

Mario Gianani, CEO di Wildside, ha aggiunto: “Raccontare la vita di personaggi che hanno fatto la storia dello sport nel formato di una serie tv è un tipo di sfida che sta diventando sempre più diffusa. È un tipo di narrativa che tocca il pubblico emotivamente, al di là del racconto dei risultati atletici. ”

Ulteriori dettagli sull’inizio effettivo delle riprese verranno svelati in seguito.