BTS da record: un milione di copie vendute nel 2020 e il 1° posto in 54 Paesi

BTS da record: il nuovo album del gruppo coreano, Map Of The Soul: 7 – The Journey e il singolo Your Eyes Tell sono alla posizione numero 1 su iTunes in 54 Paesi, Italia inclusa.

I BTS hanno venduto 1.41 milioni di copie nella prima parte di questo 2020. Solo un altro gruppo ha venduto in America più di 1 milione di copie: i Beatles.

Sono gli stessi numeri, dunque, a consentire il paragone tra i BTS e i Beatles, unici due gruppi musicali nella storia ad aver superato la soglia del milione di copie vendute in America, a testimonianza del grande successo delle due band.

Forbes America infatti sottolinea che, dopo più di 50 anni dal loro scioglimento, i Beatles rimangono la più importante rock band e nei primi mesi del 2020 vendono oltre 1 milione di copie (dove si intende album-equivalent units) nei primi 6 mesi di questo 2020. La band in attività che ha eguagliato questo risultato è quello dei BTS.

BTS, un acronimo che sta per Bangtan Sonyeondan o meglio Beyond the Scene, è una boy band sud coreana che ha conquistato milioni di fan nel mondo negli ultimi anni, esponenti della musica K pop mondiale.

I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Il loro nuovo progetto discografico è già disponibile in Italia in formato digitale e dal 7 agosto sarà in vendita anche in formato fisico. L’album è il settimo della loro carriera e il quarto in lingua giapponese.

Il titolo Map Of The Soul: 7 – The Journey è ispirato al viaggio musicale della band formatasi nel 2013. Il numero 7 indica gli anni di carriera del gruppo, 7 sono quelli trascorsi dall’esordio nel mese di giugno 2013.

Il disco è disponibile in diverse versioni (A, B, C, D e standard). Di seguito il dettaglio dei contenuti.

Map Of The Soul: 7 – The Journey

Limited Edition A (CD + Blu-ray)

Luxurious sleeve case / 32-page booklet / digipak / 1 sticker sheet / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

Disc 1: CD (same content as in Limited Editions B/C/D and Standard Edition)

1. INTRO : Calling

2. Stay Gold

3. Boy With Luv -Japanese ver.-

4. Make It Right -Japanese ver.-

5. Dionysus -Japanese ver.-

6. IDOL -Japanese ver.-

7. Airplane pt.2 -Japanese ver.-

8. FAKE LOVE -Japanese ver.-

9. Black Swan -Japanese ver.-

10. ON -Japanese ver.-

11. Lights

12. Your eyes tell

13. OUTRO : The Journey

Disc 2: Blu-ray

Stay Gold (Music Video)

ON (Music Video)

Black Swan (Music Video)

Lights (Music Video)

IDOL (Music Video)

Airplane pt.2 -Japanese ver.- (Music Video)

FAKE LOVE (Music Video)

Stay Gold Making of Music Video

Making of Jacket Photos

Limited Edition B (CD + DVD)

Luxurious sleeve case / 32-page booklet / digipak / 1 sticker sheet / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

Disc 1: CD (same content as in Limited Editions A/C/D and Standard Edition)

Disc 2: DVD (same content as in Limited Edition A Blu-ray)

Limited Edition C (CD + photo booklet)

Luxurious sleeve case / 56-page booklet (A) / digipak / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

CD (same content as in Limited Editions A/B/D and Standard Edition)

Limited Edition D (CD + photo booklet)

Luxurious sleeve case / 56-page booklet (B) / digipak / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

CD (same content as in Limited Editions A/B/C and Standard Edition)

Standard Edition (CD only)

20-page booklet / 1 trading card (1 of 7 types of ‘selfie ver.’ randomly enclosed for first press only) / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

CD (same content as in Limited Editions A/B/C/D)