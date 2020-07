Il nuovo Volantino Trony sconta PS4 e Ghost of Tsushima: l’offerta del 4 luglio

Dopo l’acclamato The Last of Us Part 2 firmato Naughty Dog, sarà Ghost of Tsushima a rappresentare la prossima attesissima esclusiva ad approdare su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. In uscita il 17 luglio 2020 in tutto il mondo, il videogame action adventure di Sucker Punch andrà a chiudere – salvo sorprese – il ciclo vitale del monolite di casa Sony, considerando che PS5 si farà strada nei negozi entro le festività natalizie di quest’anno accanto alla rivale Xbox Series X.

E se è vero che l’opera poligonale ambientata nel Giappone Feudale dagli stessi autori del franchise inFAMOUS promette un gran bene – almeno a giudicare da trailer e i vari video di gameplay -, allo stesso modo l’ultima offerta del nuovo Volantino Trony va proprio a coinvolgerla. Assieme ad una fiammante PS4 nuova di zecca. Non a caso, come potete verificare voi stessi fiondandovi a questo indirizzo, la nota catena di elettronica di consumo propone PlayStation 4 da 500 GB in offerta a 269 euro, contro i precedenti 299 euro di listino – per un risparmio effettivo di 30 euro. Non solo, nei negozi e sul portale eCommerce di Trony, vi è la possibilità di prenotare Ghost of Tsushima al prezzo di 59,99 euro, invece di 74,99 euro.

Il Volantino di luglio di Trony presenta in sconto anche un altro videogame per PlayStation 4, questa volta destinato a PlayStation VR, vale a dire il visore per la realtà virtuale compatibile con la console current gen del colosso nipponico. Ci riferiamo a Marvel’s Iron Man VR, proposto a 41,99 euro. Il titolo dall’animo supereroistico è fresco di pubblicazione, e particolarmente indicato per tutti gli appassionati dell’universo Marvel.

Cosa ne dite, approfitterete delle promozioni di Trony sulla PS4 “liscia” e per l’intrigante Ghost of Tsushima? Oppure preferite aspettare che vengano pubblicate online le prime recensioni dell’ultima fatica di Sony e Sucker Punch? Ditecelo più sotto in questo stesso articolo, nella bianca dei commenti.